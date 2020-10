Magallánica terminó su beca en Colombia y no le permiten regresar a Chile

El año pasado obtuvo la beca de reciprocidad para extranjeros estudiantes de la especialidad en derecho de familia, llegando en septiembre de 2019 a la ciudad de Armenia.

Un drama está viviendo la magallánica Yasna Cacabelos Cabeza, trabajadora social de la Universidad de Magallanes, que acusa haber sido abandonada por las autoridades chilenas, que no le permiten tomar un vuelo de regreso al país, justo cuando la beca que obtuvo, llegó a su fin en septiembre. Desde la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío, a 1.480 metros de altura, la profesional relata la difícil situación que vive.

El año pasado obtuvo la beca de reciprocidad para extranjeros estudiantes de la especialidad en Derecho de Familia, llegando en septiembre de 2019 a esta localidad. “Esta es una beca mundial, que tenía 50 cupos y yo quedé entre 5 mil postulantes. Pero me dejaron sin sustento, porque tiene una duración de 12 meses y por contrato, no me siguen pagando ni apoyando, tomando en cuenta la situación de la pandemia y que yo no puedo hacer nada”, lamenta la trabajadora social, que se encuentra realizando un postgrado en Derecho de Familia.

Sin embargo, Yasna Cacabelos lleva realizando gestiones desde antes que venciera este plazo, para poder retornar al país: “He hablado con la embajada, cancillería, cónsul, todo el Ministerio de Relaciones Exteriores y todos me han respondido que no soy prioridad y que no hay vuelos; me han cancelado el vuelo más de cinco veces. Mi maleta está armada y encima sigo estudiando, porque mi especialidad aún no termina, este es mi último mes de clases y aun así se terminó la beca”, expone la profesional, que está a dos horas de la ciudad de Cali, que es donde debe abordar el vuelo. Al mismo tiempo, recalca que no está en una mala situación, ya que ha recibido apoyo de parte de su familia, pero que, de todas maneras, la situación la inquieta.

“Yo sé que hay gente que dice ‘cómo van a venir extranjeros’, pero yo aquí vine a estudiar, no ando de vacaciones. Me he esforzado desde que llegué y ahora, que quedé sin sustento, no puedo volver. No entiendo cómo el gobierno no ha hecho nada y las respuestas han sido nulas, he enviado muchísimos correos, en que me han dicho que no están gestionando vuelos humanitarios, y el embajador me llamó ayer para decirme ‘pero cómo no volviste antes, si mandé un montón de chilenos’. Le dije que me disculpara, pero que nadie me había informado. Todos los vuelos han sido cancelados. Y aunque el embajador me dijo que Latam iba a venir una vez por semana, pero yo ya me cansé, qué desesperante estar todos los meses esperando a ver si me van a llevar. Y uno aquí gasta dinero, no he podido ni siquiera trabajar. Yo llegué con visa de estudiante y acá, para devolver la beca, he trabajado de voluntaria en la Universidad La Gran Colombia; además, la universidad me pide una nota arriba de 4, cuando la nota máxima es hasta el 5 y yo tengo promedio 4,8. He cumplido al pie de la letra la beca, he obtenido las mejores notas y he sobresalido, pero, aunque agradezco la beca, quiero regresar. Desde marzo estoy esperando poder volver” reitera Cacabelos, que ha guardado registro de todos los correos electrónicos que ha recibido como respuesta.

Además de su beca, Yasna Cacabelos sacó un diplomado en docencia universitaria, por lo que recalca que “aquí me la he pasado estudiando, y más encima, trabajando de voluntaria en la Universidad La Gran Colombia, en un proyecto mío, haciendo talleres. He perdido hasta trabajos por estar acá”.