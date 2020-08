Magallánico Francisco Bozinovic Kuscevic fue distinguido con el Premio Nacional de Ciencias Naturales

Otra buena noticia recibió Magallanes, que ya suma ocho Premios Nacionales en distintos ámbitos. La semana pasada, el reconocimiento en Historia recayó en Iván Jaksic y ayer, el Premio Nacional de Ciencias Naturales fue para el académico de la Pontificia Universidad Católica, doctor Francisco Bozinovic Kuscevic, investigador pionero y creativo que desarrolló la biología integrativa en la región.

Bozinovic nació en Punta Arenas en 1959, es nieto de inmigrantes serbio-croatas (ex yugoslavos), hijo de padre chileno y madre argentina. Inició sus estudios de enseñanza básica en el Colegio Alemán, los continuó en el Liceo de Hombres de Puerto Aysén y finalizó su enseñanza media en el Liceo Nº8 Arturo Alessandri Palma de Santiago. Ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile el año 1980 a estudiar licenciatura en ciencias con mención en biología. Durante sus años de estudiante universitario se interesó en múltiples aspectos teóricos y experimentales de la biología comparativa y en las complejidades de la diversidad biológica en todos sus niveles de organización.

En busca de una mejor formación, inició sus estudios de doctorado en la Universidad de Chile en Santiago, donde se unió a lo que era en ese momento uno de los grupos de excelencia en fisiología comparada y zoología experimental en América del Sur, dirigido por el profesor Mario Rosenmann. Bozinovic obtuvo una beca de postgrado por la Universidad de Chile y tempranamente en su carrera logró su primer proyecto como investigador responsable financiado por Fondecyt. En la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, terminó su doctorado en un tiempo inusualmente corto. Posteriormente continuó su formación post-doctoral en Estados Unidos.

Ha tutelado a muchos investigadores exitosos (más de 30 estudiantes de postgrado), ha creado una escuela internacional de pensamiento, ha escrito más de 300 publicaciones en revistas científicas de alto impacto (como Science, Nature Sci. Rep., PNAS), así como monografías y libros trascendentes, y por último su servicio a la comunidad -especialmente en temas de inclusión y diversidad funcional o discapacidad- ha sido excepcional.

El profesor Bozinovic cultiva la Biología Integrativa y Comparativa de forma esencial y eficaz para resolver muchos de los problemas complejos que enfrenta el mundo contemporáneo. Bozinovic percibe y practica la ciencia y la transforma, así como sus procesos y sus resultados, para finalizar abordando problemas sociales en torno a las personas más vulnerables de la sociedad. Desarrolló un nuevo paradigma y enfoque para explorar la integración entre fisiología, medio ambiente y biogeografía.

Este campo -iniciado en parte en Chile- ha ganado popularidad a nivel mundial y recientemente se formalizó disciplinariamente bajo el nombre de Biología Integrativa. Actualmente esta novedosa área de investigación, -es decir, el estudio de las respuestas fisiológicas de los organismos a la alteración y cambios rápidos en el ambiente que causan o contribuyen a la disminución de las poblaciones- ha logrado reconocimiento pues se ha convertido en la base para generar explicaciones y predicciones sobre el impacto del cambio global (como el cambio climático, especies invasoras, enfermedades emergentes, pérdida de hábitat, o incluso, los seres humanos y sus enfermedades) sobre el estado normal y patológico de organismos endémicos y de valor comercial.

La capacidad del profesor Bozinovic le ha permitido no sólo desarrollar sus propios intereses, sino que además integrar grupos de trabajo en otras áreas de la biología básica y aplicada con aproximaciones teóricas y experimentales multifactoriales. Por ejemplo, ha logrado demostrar que mediante la comprensión de las bases mecanicistas subyacentes a las capacidades fisiológicas de los organismos para responder a los ambientes variables y a condiciones extremas, se pueden construir fundamentos sólidos para el desarrollo de predicciones y reglas generales sobre la probabilidad de éxito o fracaso de los individuos, especies endémicas y plagas frente a los factores estresantes del cambio global.

A la distancia

Contactado por La Prensa Austral, Bozinovic comentó que si bien se alejó hace décadas, aún tiene familiares en la zona, y de inmediato agrega: “La universidad (Umag) no me ‘pesca’ mucho, he tratado de hacer contactos y trabajar con ellos, pero no me han ‘inflado’. He tratado de tener mayores relaciones, gratis, y no me han considerado; espero que ahora sí. Me encantaría trabajar en Punta Arenas y hacer investigación”.

Sobre este premio, reconoció que “este no es un reconocimiento sólo a mi persona, es a mi grupo de trabajo, a todos los estudiantes que he formado, a mis colegas, a los técnicos, a una escuela de pensamiento y de personas con las que trabajo”.

En cuanto a su trabajo, describe que en el área de la fisiología y los efectos del cambio climático, ha investigado sobre el “cambio de temperatura, variabilidad térmica, disponibilidad de agua a nivel de los organismos y cómo eso afecta, a su vez, la tolerancia, los rangos de distribución e interacción entre las especies, incluyendo las pestes. Trabajo principalmente la fisiología térmica, cómo la temperatura afecta a los organismos y cómo eso a su vez, afecta a los vectores que crían las enfermedades, y por otra parte, aspectos muy básicos como estudio de mamíferos chilenos y americanos, como el Monito del monte, y los mecanismos que les permite a estos organismos balancear sus gastos de energía, estrategias de hibernación y ese tipo de cosas. En resumen, tenemos una línea de investigación básica, y otra más aplicada asociada a enfermedades o plagas, y asociada a una fisiología aplicada, ambas son parte de una investigación asociada al cambio climático”, resumió.