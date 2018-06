Magallánicos coinciden en que dieta parlamentaria es excesiva y que se deben rebajar dichos sueldos

El Presidente en su gira por el norte coincidió en que los salarios de los congresistas eran muy altos para las necesidades y urgencias que tiene el país.

“Yo pienso que las dietas parlamentarias en Chile, igual que los sueldos en muchos otros sectores y empresas públicas, son demasiados altos para las necesidades, urgencias que tiene el país. Por lo tanto, yo pienso que todos tenemos que apretarnos el cinturón”.

A más de uno sorprendió el Presidente Sebastián Piñera cuando en su gira por el norte se mostró abierto a reducir los sueldos de los parlamentarios. Esto habría generado cierta molestia en Chile Vamos, donde aseguran que esto no tendría que ver con la disminución en sus rentas, sino porque el Mandatario habría caído en el populismo del Frente Amplio. En el Ejecutivo explican que la postura del Jefe de Gobierno se enmarca en la reforma que prepara para modernizar el Estado y que contempla una arista de uso eficiente de recursos.

Los magallánicos emitieron su opinión respecto a que hoy día un parlamentario en Chile gana un sueldo bruto de $9 millones 349 mil 851 pesos, es decir, 33,8 veces el sueldo mínimo que asciende a $276 mil. Estas fueron sus respuestas:

Eduardo Aguilar dijo que creía que era una falta de respeto para con la gente que trabaja hasta 12 horas diarias a la semana para ganar el mínimo. “Obviamente ganamos una propina y eso, pero no llegamos ni siquiera a una cuarta parte de lo que ellos reciben. Pienso que deberían ponerse la mano en el bolsillo y ayudar un poco más a la comunidad. Sería bueno que lo que ha dicho el Presidente no quede sólo en palabras y que tome acciones concretas, porque las palabras se las lleva el viento”, precisó.

Rubelinda Quimel señaló que ella pensaba que esto estaba muy mal, sobre todo por las pensiones que hoy ganan los jubilados en Chile. “Yo saco una pensión de $110 mil y ahora ya no me ha llegado. No sé si me la retuvieron o qué. ¡Imagínese, así estamos los viejos! A nosotros este dinero tiene que durarnos el mes completo, tenemos que pagar consumos, lo que son muy caros acá en Punta Arenas”, puntualizó.

En tanto, Jorge Garay manifestó que era injusto que los parlamentarios ganaran en Chile casi 34 veces el sueldo mínimo, porque ellos son elegidos por la sociedad, por los ciudadanos y conocen el ingreso promedio que tienen las personas. “Ellos, si son solidarios, evidentemente deberían ganar mucho menos. Creo que no corresponden los ingresos que hoy están percibiendo. Ya se ha hablado tanto sobre este tema, pero pareciera que quedemos en eso y nada más y eso es lamentable porque el país tiene un montón de necesidades con la gente humilde, los pensionados, aquí hay todo un tema pendiente”.

José Ortega expresó que él pensaba al igual que la mayoría que era algo injusto. “Está bien la propuesta que tienen los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric que se reduzca la dieta parlamentaria, es lo que opinamos todas las personas que tenemos un poquito de criterio. Se supone que ellos trabajan para el pueblo, entonces que lo demuestren con hechos”, planteó.

Gloria Uribe indicó que a ella esto le parecía absurdo. “Muchas personas nos sacamos la mugre trabajando para tener un sueldo tan miserable que ni siquiera, muchas veces, alcanza para pagar los consumos y la alimentación. El sueldo mínimo está en $276 mil y en el puro arriendo se te van $250 mil y te quedan $20 mil pesos para comer. ¡Con niños, no se pued!”, expuso.