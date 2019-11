Magallánicos consideran injusto que los parlamentarios ganen más que un profesor y que las pensiones sean tan mínimas

Secuelas positivas en los magallánicos dejó el anuncio de la Comisión de Constitución de rebajar la dieta parlamentaria y de altos cargos de gobierno en un 50% hasta que el Banco Central fije el monto final.

Edita Aguilar, natalina radicada en Punta Arenas, dijo: “Esa dieta de cada parlamentario me gustaría que la pusieran en las pensiones. La mía es de $70 mil tras haber trabajado de sol a sol durante más de 40 años, es injusto que ellos ganen tanto haciendo tan poco”.

Vicente Benavente, otro adulto mayor, agregó que es lo que corresponde. “Incluso recién vi en la televisión que ellos mismos reconocían que ganaban mucho dinero. Yo estoy jubilado y no me alcanza, de hecho tengo que seguir trabajando, porque si no lo hago no puedo vivir. A mí no me alcanza con $170 mil para nada. Creo que incluso deberían bajarse más el sueldo, porque es una vergüenza que ganen tanto”.

Constanza Alarcón, estudiante de 15 años, también quiso opinar: “Es injusto que los parlamentarios ganen más que un profesor, que es el profesional que educa al futuro de Chile. Es un avance que comiencen a bajarse el sueldo, me parece bien que lo hagan”. Nicolás Varas, músico callejero, estimó que “es una buena iniciativa y muestra realmente cómo son las cosas, ya que tuvo que pasar este estallido social para que lo hicieran, pero lo hicieron, o sea, se pueden hacer bien las cosas”.

Juan Bastidas cree que “es un buen inicio el demostrar que hay un interés político de hacer los cambios. Lo mejor que puede hacer un político es demostrarle a la comunidad que están con ellos para trabajar conforme a lo que hace el resto del país”.

Francisco Marchant dijo que “las desigualdades las originan las mismas personas que tienen que controlar todo lo que corresponde al sacrificio de la gente. No puede haber una diferencia tan grande con una persona que está prestando un servicio público”.

“¡Estaba bueno ya que lo hicieran!”, opinó Manuel Plaza, agregando que “los que estamos abajo vemos con buenos ojos que hicieran esto. No quiero ser desconfiado, pero ojalá que sea verdad esto y no quede en nada”.