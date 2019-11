Magallánicos: “Constitución actual no tiene validez porque se hizo a puertas cerradas”

Aprovechando la veraniega tarde, gran cantidad de personas volvió a reunirse ayer en la Plaza Muñoz Gamero, para una nueva jornada de movilizaciones. Por lo menos, hubo tres cuadras repletas de personas, que volvieron a expresar a gritos, su exigencia de una nueva Constitución.

Si bien el ciudadano medio no tiene un conocimiento acabado del contenido de la Carta Fundamental que rige al país, tras ser aprobada por un plebiscito en 1980, sí existe concordancia en que ésta, al haber sido creada en dictadura, no es representativa y tampoco vela por los intereses de los chilenos, sino que solamente resguarda a un acotado sector. Por eso, la exigencia es que haya una nueva Constitución, pero que en su elaboración estén presentes las visiones del pueblo.

Para Marcelo Cisternas, que ondeaba una bandera chilena acompañado de su perro San Bernardo, indicó que “la Constitución está basada en un modelo neoliberal, amarrado por Jaime Guzmán, hecha en una comisión Ortúzar, que fue un ministro de Alessandri, y ministro de Justicia de Pinochet, y acordaron achicar el margen de posibilidades de modificación y de cualquier tipo de conquista social, reduciéndolo al máximo por medio de los quórum, así que me parece que la única manera de salvar esta situación es hacerla de nuevo”, propuso. Y en este aspecto, recalcó que tiene que ser a través de una “Asamblea Constituyente, para que estemos todos representados. Si la hace el gobierno será más de lo mismo”.

En tanto, Margarita Cárdenas reconoció que “la Constitución no la he leído entera, solamente párrafos, y sé que fue arreglada por Augusto Pinochet Ugarte, que hizo la Constitución a su manera. Tiene que hacer una a través de una Asamblea Constituyente, en que esté representada toda la comunidad, el pueblo, porque esa Constitución fue hecha por Pinochet, a su manera, por ejemplo, las leyes en Isapres, salud, Fonasa, las Fuerzas Armadas que tienen pensiones muy altas a comparación a los que están en Fonasa”.

Alejandro González insiste en que “no hay representación. En la Constitución, las personas comunes y corrientes, no pueden ser Presidente de la República, por ejemplo; tienen que pertenecer a un partido político, entonces no representa al pueblo. Tampoco en la Constitución se habla nada del derecho a la casa, a la salud, educación gratuita. Debería hacerse de nuevo, pero con mayor participación de la gente. La Constitución no se tiene que hacer entre políticos, tienen que participar los representantes legales del pueblo. En las últimas elecciones, ¿cuántos chilenos votaron? Un par de millones, y qué pasó con la otra gente. No estaba representada”.

Profesora

Portando un cartel y un gorro con leyendas, la profesora Erna Alvarado Insiste en que la Constitución actual no tiene validez, porque “primero, se hizo a puertas cerradas, Guzmán la redactó, entonces hay mucho que tiene que cambiar ahí. No lo sé todo, pero nosotros mismos hemos estado en desconocimiento, en tanta ceguera, mucho silencio, que ahora recién nos estamos conociendo para saber qué está mal. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar, pero de acuerdo al pueblo, no una elite, no comisión, porque ahí siempre se buscan entre amigos; tiene que ser con la gente más humilde, la gente trabajadora. Los jóvenes nos dan lecciones y los adultos hemos vivido con miedo, yo tenía 13 años cuando fue la dictadura y viví creyendo lo que me decían mis papás y muy equivocados estaban”.

En tanto, Pablo Reyes aseguró, en primer lugar, que “para cambiar la Constitución hay que pedir opinión a la gente, de cómo queremos las cosas. No se puede hacer entre cuatro paredes, los parlamentarios y la clase política ya perdieron toda credibilidad”. Respecto de la Constitución, puso sobre la mesa un tema que ejemplifica este ambiente social: “En el colegio nunca la pasaron en Educación Cívica. La gente sabe que la mayoría de las leyes están amarradas a la Constitución”.

Finalmente, la trabajadora social Camila Iribarre subrayó que “tuve clases de derecho económico, derecho político. Lo que hay que cambiar es el rol subsidiario del Estado, y las garantías constitucionales que los derechos no tienen, por ejemplo educación. Igual que se respeten los tratados internacionales que el Estado ha suscrito por Chile, que Chile ha firmado pero no respeta, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos. Actualmente, la crisis social que atraviesa el país es primordial que la propia ciudadanía pueda ejercer ese derecho a construir su propia Constitución. Hoy en día, con la desligitimidad que tiene el Parlamento y el Presidente, no son los indicados para construir la Constitución” criticó, añadiendo que recién cuando ingresó a la universidad conoció la Constitución, porque “lamentablemente no existen clases de educación cívica en los establecimientos. Cuando entré a la universidad supe lo que era el rol subsidiario del Estado, cómo ello conlleva a la privatización de todos nuestros derechos”, concluyó Iribarre.