Magallánicos disfrutaron de la fantasía en miniatura del teatro Lambe-lambe

En la Plaza de los Derechos Humanos, de Avenida Colón con Bories; a un costado del edificio de la Gobernación Provincial de Magallanes y en la esquina del Banco Estado, se distribuyeron las ocho obras que forman parte del Primer Festival de Teatro en Miniatura Lambe-lambe, de creadores de Santiago, Valparaíso y Punta Arenas. Desde las 11,30 hasta las 13 horas, los transeúntes tenían la posibilidad de detenerse y disfrutar breves minutos de estas obras de teatro de marionetas, actividad que cuenta con el financiamiento del Fondart Regional de Difusión, línea de organización de Festivales, Carnavales y Ferias, convocatoria 2019 y que es producido por Escena Cuántica.

“Perpetuo Romance”, de Marcela Chiappe; “Por un puñado de tuercas”, de Cristián Palacios; “Afuera”, de Emilia Landón; “Odaer y la alquimia de la belleza”, de Pamela San Martín; “El panal”, de Sebastián Farah; “El pato y la muerte”, de Soledad Velozo; “Treng Treng y Kai Kai Vilú” de Mónica Roja, y “La Isla”, de Verónica Soto, fueron las obras que no tenían una duración mayor a los cinco minutos y que representaban un novedoso formato, en que el espectador observa el interior de una de las cajas y mientras tanto, escucha la historia a través de audífonos.

Sebastián Farah estuvo con su panal en Avenida Colón con Bories, obra que estrenó hace seis años. “En Valparaíso, donde yo vivía, llega una compañía con esta novedad, desde Brasil, entonces nosotros, que éramos amigos, nos fascinó este tipo de teatro para una persona, el ambiente que se genera y ahí hice la primera cajita, que se llamó ‘La transformación del Teniente Bello’, una hipótesis de lo que le pasó al Teniente Bello, y con esa cajita viajé y la mostré en muchos lugares. Luego nace esta segunda cajita, el Panal, que es compañera de la cajita de Pamela, de ‘Odaer y la alquimia de la belleza’. Los personajes son los mismos, basados en el cuento de Gioconda Belli, ‘El taller de las mariposas’, donde tomo al personaje de la creadora de la abeja”, explicó Farah.

A su lado, y adecuadamente disfrazado para la obra, Cristián Palacios ofrecía “Por un puñado de tuercas”, inspirado en los westerns italianos de la década del ‘60 y que inmortalizaron los nombres de Clint Eastwood y Sergio Leone. “Por mi papá me entraron los Spaghetti Western y de más grande los fui valorizando artísticamente, como el salto respecto de las películas que hacían los gringos: la calidad técnica, la música de Ennio Morricone, esas escenas largas, los planos, me gustaban bastante esas películas. Me gusta trabajar con los objetos y en mi cajita utilizo alicates, porque es como la figura del vaquero, con las piernas abiertas; entonces es como la imaginación de los niños cuando uno jugaba con los objetos. Por eso quise desarrollar este formato, con objetos, metales. Y todo lo fui armando con cosas que tenía, herramientas, la maleta”, indicó este periodista, que lleva 13 años trabajando con títeres y desde hace tres, en el teatro Lambe-lambe, un formato que -asegura- “tiene esa magia que es un teatro en que hay una relación directa con las personas, no la ven de lejos, sino que sabes el nombre de la persona a la que le estás haciendo el espectáculo, te presentas, a veces te cuentan cosas, uno le cuenta la inspiración, es algo muy cercano”.

Próximas funciones

El teatro Lambe-lambe continuará su festival, visitando establecimientos educacionales. Hoy estará en la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa; mañana, en el Liceo Sara Braun, y el viernes, en la Escuela Padre Alberto Hurtado, todos estos días en horario de 10 a 12 horas.

La comunidad, en tanto, podrá volver a disfrutar de estas obras el sábado, de 10 a 12 horas en la feria de la villa Alfredo Lorca, y en la tarde, de 16 a 18 horas, en el hall central de Zona Franca.