Apoderada: “Si hay algo que les preocupa es la reputación del San José y no la del niño”

“Estoy molesta por el trato que se le está dando a este niño, no merece que después de todo lo que ha ocurrido se dude de lo que él dice y se intente proteger el prestigio de una institución por sobre lo que ha pasado, aquí hay alguien que fue violentado”, es la primera declaración de Magdalena Valencia en referencia al caso que esta última semana ha encendido las alarmas en la comunidad magallánica.

La apoderada además se refirió al trato mediático que se le ha otorgado desde otros medios de comunicación locales a este caso y en el cual se pone en duda la veracidad del testimonio este menor de edad que dice haber sido violado en dependencias del Liceo Salesiano San José. Al respecto dijo que “me parece aberrante porque hay gente que sólo busca promover el morbo en torno a esto y eso es justamente lo que no se necesita en este momento”. Agregó además que “el niño necesita una red de apoyo, gente que lo comprenda, no que lo juzgue por lo que le pasó”.

Valencia además realizó el descargo de que en la reunión informativa que se realizó el día viernes 12 recién pasado la directora del establecimiento educacional en conjunto con la administración del lugar sólo se hayan limitado a “informar desde su punto de vista” lo sucedido, al respecto comentó, “a mí me da la impresión de que a la directora y el conjunto de actores que están detrás de ella sólo les importa salvaguardar la reputación del colegio donde ocurrieron estos hechos y no la del niño en cuestión, me parece horrible, porque somos una comunidad católica”.

La apoderada se refirió también a que “hay muchos apoderados que queremos hablar, pero no lo hacen por el miedo y la censura que inculca la directora (Rosa Cárcamo), existe un temor importante y generalizado a las represalias que esta señora pueda hacer, pero yo no, yo quiero sacar a mi hijo de este establecimiento, no es seguro mantenerlos ahí un segundo más”, enfatizó.

Magdalena Valencia dijo que el martes 16 asistirá a las dependencias de la secretaría regional ministerial de Educación para solicitar a la entidad gubernamental la posibilidad de que su hijo realice exámenes libres, ya que “no lo voy a enviar más a ese colegio, repito, no es seguro. Hay muchos que pensamos que es muy extraño que este menor haya salido del colegio en busca de ayuda hacia otra parte cuando lo pudo haber hecho en el mismo establecimiento. Hay cosas que no encajan”.

“Quisiera agregar que si el Liceo San José quiere salvar su reputación deberían ayudar a este niño”, opinó con firmeza la apoderada del 1º A Burzio.