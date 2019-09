Magíster en Física estadounidense realizó mediciones de rayos cósmicos en el Liceo Contardi

Mediante gestiones realizadas por la profesora de Física del Liceo Juan Bautista Contardi, Silvana Burgos Vidal, con la Pontificia Universidad Católica de Chile (Puc), llegó hasta el establecimiento el magíster de la Facultad de Física de la Universidad de Notre Dame, del Estado de Virginia, Estados Unidos, Kenneth Cecire. En su corta estadía en la zona, el académico ofreció primero una charla a estudiantes de primero a cuarto medio, seleccionados por su interés en las ciencias, y posteriormente, en el patio del liceo, realizó mediciones de rayos cósmicos.

“La Pontificia Universidad Católica, a través de su Facultad de Física está asociada con el LHC, que es el acelerador de partículas que se encuentra en Suiza y él, por convenio, vino por la Puc y nosotros hicimos contacto con ellos en mayo, y nos ofrecieron esta charla”, explicó Silvana Burgos sobre cómo consiguieron la visita del académico estadounidense, que en su exposición, se refirió a las partículas que se conocen, de qué está formada la materia, hasta llegar a explicar lo que son los rayos cósmicos y por qué los está midiendo. Esta labor de recopilación de datos Kenneth Cecire la realizó en Copiapó, Vallenar, San Pedro de Atacama y Santiago, pero, ¿por qué le interesó Punta Arenas?

Según explicó la docente del Liceo Contardi, “me dijo que en esta área hay una anomalía electromagnética en la atmósfera y por eso estaba tan interesado en venir a medir estos rayos cósmicos”.

La medición que hizo el académico se concretó en el sector de Punta Carrera, pero también realizó una muestra con los estudiantes, con su detector de muones. “los rayos cósmicos que vienen del exterior, cuando entran a la atmósfera se separan en partículas elementales. Y este aparato en particular detecta un tipo de partícula que se llama muón y eso está haciendo, midiendo la cantidad de muones que hay en este sector debido a esta anomalía geomagnética que hay en el sur de Chile. Los registra en una tarjeta electrónica, que transforma estos datos a una serial para el computador”, explicó Burgos, mientras el profesor Cecire invitaba a los estudiantes a participar del experimento.

“Mientras más problemas haya con la atmósfera, puede haber más “ruidos’, sonidos que él no quiere que aparezcan porque pueden alterar su medida. Se preocupa que no surjan estos ruidos y por eso utiliza tres placas en vez de una, para que vayan filtrando esos ruidos en la toma de muestras. Le da un voltaje en particular, creo que debe ser 8 y algo para que funcione”, indicó finalmente la profesora Silvana Burgos sobre este experimento, que mantuvo a sus estudiantes muy concentrados en el proceso.