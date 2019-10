Magisterio llama a paro general: “No están las condiciones para retornar a las aulas”

Luego de la asamblea donde fueron convocadas las bases y posterior a un intenso debate, el Colegio Regional de Profesores hizo un nuevo llamado a paro general, esgrimiendo el fundamento que aún los colegios no cuentan con garantías suficientes de seguridad. Así lo dio a conocer la presidenta Violeta Andrade al momento de dar lectura a un comunicado.

“Frente a los abusos, injusticias y atropellos a los derechos fundamentales de niños, niñas, jóvenes y de la ciudadanía que se han dado no sólo en esta administración, sino en todas las anteriores desde el retorno a la democracia”, señalan, argumentando que no están las condiciones para retomar las clases.

“Hoy no podemos hablar de normalidad mientras se oculta la brutalidad con que opera el Estado de Chile contra nuestros compatriotas”. Repudiaron el actuar del gobierno y se manifestaron proclives al cambio de la Carta Fundamental a través de una asamblea constituyente.

Asimismo, llamaron a los organismos de infancia a hacerse parte de la denuncia de vulneración de derechos de niñas y niños, frente a un sistema que utiliza la educación para reproducir un modelo que perpetúa la injusticia y la desigualdad.

Ante la consulta de por qué no se depone el paro si ya no persiste la primera condición que habían planteado -es decir, que no hubiera militares en los recintos educacionales- el destituido presidente comunal de la Orden, Enrique Velásquez, manifestó que la violencia y la represión continúan en las calles de nuestra ciudad. Indicó que debieron concurrir hasta la Comisaría a ver las condiciones en que estaban sus estudiantes, muchos de ellos detenidos aunque sólo eran espectadores.

“Esta normalidad no es normalidad”, remarcaron. Y señalaron que hay un 50 por ciento de adhesión al paro. Según su conteo, este lunes asistieron 900 alumnos a clases.

Cierre del año

Aun cuando manifestaron que se puede cerrar el año con las notas del primer semestre, están apostando porque el calendario escolar sufra algunas modificaciones, como ya fue el caso de la fecha del Simce para los segundos medios. Creen que acontecerá lo mismo con la Prueba de Selección Universitaria, la evaluación docente y otras actividades que se avecinan en esta última parte del año.

Plantearon que cada establecimiento verá las estrategias para subsanar los problemas de cierre de año de cada nivel, principalmente de los cuartos medios que en su mayoría culmina las clases el 30 de octubre. Anunciaron que evaluarán e informarán diariamente la continuidad del paro.