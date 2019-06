Malaimagen: “Algunos personajes hacen cosas que son más dibujo que lo que yo dibujo, son como caricaturas andantes”

Ayer finalizó la edición Nº 23 de este encuentro literario que convocó a 1.700 personas, durante tres días, en el Centro Cultural.

Este año, la Feria del Libro Dinko Pavlov tuvo un enfoque infantil y juvenil. Durante sus tres días, hubo espacio para la creación artística, la lectura de cuentos, presentaciones alternativas (como el teatro Lambe Lambe, y cuentacuentos), y las charlas de los escritores visitantes, en el Centro Cultural. Es así que el cierre de la edición Nº 23 de esta feria organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, tuvo como protagonista a Guillermo Galindo, el hombre detrás de Malaimagen, el dibujante que a diario resume con notable lucidez, el devenir actual de la sociedad chilena, especialmente en el ámbito político.

En su conversatorio, el humorista gráfico hizo un resumen de su trayectoria, especialmente porque hace cinco años que no venía a Punta Arenas, un periodo en que hubo grandes cambios en el país.

“Todo es rápido cuando uno trabaja con actualidad, entonces hay que ir analizando todo lo que va pasando en el mundo, en el país, y tratando de ofrecer cosas nuevas y no estancarse en las mismas fórmulas, no repetirse y tratar de reinventarse, de estar ofreciendo cosas nuevas a la gente que uno lo sigue, para que no se aburra de la propuesta”, fundamentó Malaimagen antes de su presentación. Parte de ese crecimiento como creador está la publicación de un juego de salón con sus dibujos, pero más importante aún, la publicación de un libro, pero sin dibujos, novedad que vino a anunciar.

“Es una novela que va a salir en septiembre, mi primera novela y es primera vez que hablaré de esto en público, así que es una primicia para la gente de Punta Arenas. Quería hacer una historia larga por primera vez, siempre hago historias cortas, viñetas sueltas y quería hacer una historia continua y es primera vez que me arriesgo a algo así; también es un desafío importante hacer un libro distinto a los que venía haciendo, así que veremos si a la gente le gusta”, proyectó.

La política

Pero la base del trabajo que Malaimagen ha desarrollado durante su ya extensa trayectoria, pese a su juventud, tiene relación con sus dibujos, que reflejan la contingencia y la discusión diaria, en particular, en el ámbito social y político. Sin embargo, como está el mundo y el país en los últimos años, hay tanto de donde sacar, que a veces el caudal informativo lo sobrepasa. “Uno no alcanza a procesar todo, hay muchos temas que no alcanzo a abordar, pero eso no habla muy bien de la situación actual del país. Cambian cosas, se repiten algunos personajes, pero está todo un poco más extremo”, calcula.

– ¿Te da un poco de miedo ver que de repente la realidad supera la misma ficción que puedes poner en tus dibujos?

– “Sí. Me pasa con algunos personajes que hacen cosas que son más dibujo que lo que yo dibujo, son como caricaturas andantes, y yo tengo que superar eso, es difícil, pero ese es el desafío: dar un punto de vista a través del dibujo; en la parte de humor, tratar de ser más hilarante y no predecible, porque a veces, estos tipos como que agarran también la fórmula y uno ve que Piñera hace cosas a propósito y como que ya no es un chiste; entonces lo que uno tiene que hacer es no ser tan reactivo, sino, tener una mirada propositiva desde el formato que uno hace”, concluyó Malaimagen, que tras su exposición, dio paso para que el dúo regional de música electrónica Lluvia Acida, pusiera fin a la edición Nº 23 de la Feria del Libro Dinko Pavlov.