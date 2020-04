Manejando en una ciudad (casi) vacía

– ¿Cómo es posible pretender movilizar a pasajeros cuando casi penan las ánimas en las calles? En ese sombrío escenario se desenvuelven Carlos y Patricio, dos choferes que han seguido trabajando con ahínco en tiempos de pandemia.

Son casi las once de la mañana y Carlos Sotomayor maneja su colectivo por la Plaza de Armas de Punta Arenas. Este chofer lleva 25 años ganándose la vida arriba de un vehículo y actualmente hace el recorrido de la línea 13. Durante estos años de actividad en el transporte público es esta la primera vez que le toca vivir una situación de características tan particulares, debido a la drástica modificación del modus operandis de este servicio – debido a la llegada del coronavirus a Magallanes y que ha llevado a las autoridades a decretar régimen de cuarentena total y toque de queda en la capital de la región.

“La que más se parece a lo que se vive ahora por lo radical de la situación es el paro que hicimos el año 2011, pero ahí estábamos todos los magallánicos cuadrados con la movilización del gas y, pese a todo, teníamos recursos para sobrevivir. Pero nunca había sufrido una catástrofe como esta y por cierto que jamás llegué a imaginarme algo como lo que estamos viendo hoy”, relata Sotomayor.

Señala que actualmente, debido a la poca cantidad de personas en las calles, se encuentra trabajando día por medio. Y aunque pone como ejemplo que al pasar por el sector de la Plaza de Armas se puede ver una gran cantidad de gente en sus inmediaciones, concluye que es una realidad que puede inducir a engaño para el que crea que hay potenciales pasajeros para la locomoción colectiva. “Acá da la impresión que hay mucha gente en las calles céntricas, pero no es así. Los bancos hacen que el público se acumule en ese radio, pero si uno sube hasta calle Chiloé puede constatar que el sector está prácticamente vacío”, afirma.

Tratar de cumplir con la cuota

Por su parte, Patricio Verdugo trabaja hace cuatro años como conductor de un taxi colectivo. Actualmente desarrolla su labor en la línea 11. Mientras también maneja por el sector céntrico de la ciudad relata la situación que le ha tocado vivir en este último tiempo. “Lamentablemente mi señora quedó sin pega y ahí perdimos un sueldo con el que contábamos a fin de mes. Muchos estamos así, en la ‘quemada de la quemada’, pero necesitamos salir a trabajar para poder mantener nuestros hogares”, evalúa Verdugo.

Antes de modificarse por completo la dinámica cotidiana de Punta Arenas, Patricio le entregaba una cuota de 17 mil pesos diarios a la propietaria del auto que él tiene a su cargo, pero actualmente esa es la cantidad total que puede llegar a reunir en una jornada laboral. “Yo salgo todos los días a trabajar y manejo casi todo el día para poder generar la plata que necesito, pero no es fácil. Nosotros sólo vivimos de lo que generamos y si no hay usuarios en las calles no podemos hacer nada. Hay que pillar lo que caiga y volver a la casa. Claramente necesitamos ayuda ahora”, remarca.

Menos de la mitad que antes

Para Carlos, nuestro primer chofer entrevistado, la realidad es muy similar a lo que describe su colega Patricio. “Por poner un ejemplo, si uno antes llevaba unas 100 personas ahora no es ni siquiera la mitad. De ninguna manera alcanza para pagar la cuota que pide el dueño. En mi caso, a pesar de todo lo negativo que uno como chofer está enfrentando, es el hecho de que mi jefe me ‘perdonó’ de pagársela ahora (la cuota), él tiene otro trabajo y puede vivir. Sin embargo, cada vez que gano unas monedas voy y le llevo una parte”, explica Sotomayor.

Nadie se lo tomó en serio

Respecto a la llegada del virus a Magallanes, Carlos opina que nadie se lo tomó en serio en un comienzo. “La gente pensó que era como cualquier resfriado y que nunca iba a llegar acá, y tampoco nosotros los que estamos metidos en esta actividad. Si hasta hace poco se podía a ver las personas paseando en la calle con cabros chicos, sin ninguna preocupación ni menos protección”, reflexiona.

Por su lado, Patricio tiene una opinión similar a la de Carlos. “El comportamiento de la gente no ha sido el adecuado a lo que estamos viviendo. Se ve que las personas sacan permisos para todo y no se quedan en las casas. Y eso es raro porque siempre los magallánicos hemos sido muy unidos y como que ahora no se ha visto esa unidad”, cuestiona Verdugo.

En el día ambos limpian constantemente sus respectivos vehículos y se han enfrentado con algunos pasajeros por el uso de las mascarillas. “Yo he visto a gente sin mascarillas que se ha intentado subir al auto y le he tenido que decir que así no pueden hacerlo. No importa si se enojan, porque ahora tenemos que cuidarnos entre todos. Y para esto aseo con mucho detalle el auto siempre antes de salir y cuando llego a la casa”, describe Sotomayor. Mientras que Patricio realiza esta rutina cada vez que termina un tramo de su recorrido. “Siempre que llego a un extremo de mi recorrido me bajo y limpio el auto. También sólo acepto que se suban hasta tres pasajeros y bajo en alguna medida los vidrios para ventilar. Y además les pido que tengan puestas las mascarillas para no incomodar a nadie dentro del colectivo”, concluye Verdugo.