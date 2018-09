Manejo en estado de ebriedad y sin licencia de conducir es característica repetida en Magallanes

Ayer, de la decena de formalizaciones que tuvieron lugar en el Tribunal de Garantía, cuatro tenían relación con la conducción bajo la influencia del alcohol, y en tres de ellas se constató que los choferes no estaban autorizados para guiar vehículos motorizados.

“Es bastante frecuente -en la región- que para esta época tengamos el delito de manejo en estado de ebriedad y más aún sin haber obtenido licencia de conducir anteriormente”, expresó ayer el fiscal Sebastián González Morales, ello con relación a que, de la decena de controles de detención efectuadas ayer en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, cuatro corresponden a conductores que al momento del control policial, evidenciaron ingesta alcohólica y de los cuales tres, no contaban con documentación que los autorizara para responsabilizarse del traslado en vehículos motorizados.

El primero de los detenidos, Giovanni Sebastián Torres Torres (22), fue sorprendido por Carabineros ayer a las 3,42 horas guiando su automóvil marca Hyundai en dichas condiciones por calle Pedro Montt a la altura del Nº 999. Tras ser sometido a la prueba respiratoria, presentó 1,007 gramos de alcohol por litro de sangre. En su caso, quedó con medida cautelar de firma mensual en dependencias del Ministerio Público, fijándose 60 días para el cierre de la investigación.

A este caso se sumó el de José Nicolás Igor Ayaquintui (20), quien en estado de ebriedad y sin haber obtenido licencia, circulaba a las 7,40 horas en un vehículo Opel por avenida Costanera a la altura del recinto ex chipera. El alcotest marcó una concentración de 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre. Dado lo anterior, el tribunal fijó la medida de firma quincenal, fijándose también 60 días para el cierre de la investigación.

El tercero de los detenidos, Eduardo Enrique Soto Arenas (42), coincide con los dos anteriores, según relató el fiscal. “El día 17 a las 11,22 horas el imputado condujo en estado de ebriedad sin haber obtenido anteriormente licencia de conducir, por la intersección de las calles Paraguaya con 21 de Mayo, el vehículo marca Jac. El alcotest presentó 1,62 gramos de alcohol por litro de sangre”, detalló el persecutor junto con solicitar la aplicación de firma quincenal en dependencias del Ministerio Público. Ello fue acogido por la jueza del Juzgado de Garantía, Paula Stange, quien determinó como en las dos formalizaciones previas, un total de dos meses para el cierre de la investigación.

El último de los imputados, Ricardo Leandro Navarro Miranda (35), conducía su automóvil Mazda a eso de las 3,27 horas por calle Pedro Montt a la altura del Nº 999, también en estado de ebriedad, con la diferencia -respecto de los restantes casos-, portando licencia de conducir. En la prueba respiratoria, el resultado fue de 2,191 gramos de alcohol por litro de sangre. En razón de los datos, el fiscal solicitó la medida cautelar de suspensión provisoria de licencia de conducir y la de firma mensual en dependencias del Ministerio Público, fijándose por parte del Tribunal de Garantía, 60 días para la investigación respectiva.

Muy frecuente

Por su parte, el director de Tránsito, Sergio Oyarzo refrendó los dichos del fiscal, en atención a que es común en la región, encontrar conductores que se desplazan en vehículos motorizados sin haber obtenido la autorización correspondiente.

“En Magallanes hay dos tipos de personas que conducen sin licencia: Por un lado, están los que no la sacan por no tomarse en el tiempo de hacer los trámites en la dirección de Tránsito. Y en el otro, tenemos a los que manejan para practicar con la idea de dar su examen de conducción, siendo que la normativa no permite que ello se haga en la vía pública, a menos que sea a través de una escuela de conductores. Por lo mismo, hay aspectos regulatorios que se deben revisar para que más personas puedan obtener esta credencial. En este tema debo decir que al menos tres de cada diez personas que son infraccionadas por conducir sin licencia han reprobado el examen teórico y/o práctico de conducción”, señaló”.