Mantienen vigente uno de nuestros deportes nacionales

Rama del Club Deportivo Prat Unos cuarenta jugadores de rayuela se reúnen cada sábado para su campeonato, pero además, durante la semana practican en la cancha que tienen en su sede de calle Orella, y que esperan techar el próximo año, gracias a un proyecto presentado al Core

Al pensar en las tradiciones propiamente chilenas, la rayuela no puede estar ausente de ningún recuento. De tradición campesina, en 1948 el Presidente Gabriel González Videla la declaró como “Deporte nacional recreativo”, lo que fue ampliado en 2014 en la presidencia de Michelle Bachelet, quien promulgó la ley que declaró a la rayuela como deporte nacional.

A pesar de su popularidad, siempre ha estado asociado a la tercera edad más que a la juventud. Situación que los clubes de Punta Arenas quieren cambiar. Su idea es atraer a los niños y a las mujeres, que en el último tiempo han destacado en esta disciplina a nivel local.

La rama del Club Deportivo Prat es una de estas instituciones que va en este camino. Si bien depende del club, cuenta con personalidad jurídica y sede propia, la que pretenden mejorar y, sobre todo, techar. Cuenta con unos 40 socios, en su mayoría, adultos mayores, que mantienen la alegría y entusiasmo de cuando partieron. Y también la puntería, porque es cosa de ver una de sus prácticas para darse cuenta que quizás la fuerza no es la misma de antaño, pero la puntería es cada vez mejor.

Entre los fundadores de esta rama está Alberto Barría, en 1980. “Esto comenzó por iniciativa de Abraham Andrés Muñoz, que se le ocurrió formar una asociación de rayuela, y me encargaron la misión a Julio Soto y a mí. Logramos reunir 20 socios y comenzamos. Mandamos como candidato a Abel Vargas, que fue presidente de la asociación y por la rama del club quedó Alejandro Díaz. Yo estaba en la asociación infantil, en otros puestos. Se comenzó con tres clubes: Sargento Aldea, Victoria, y Club Deportivo Prat”.

Pero su gusto por la rayuela comenzó desde chico. “Yo comencé a los 15 años a jugar rayuela, así que jugué 55 años competitiva, en la década del 60. Seguí jugando, pero hace un par de años que estoy un poco retirado, porque he estado complicado de salud, de hecho vengo llegando del hospital, pero el próximo año pretendo volver”, prometió Barría.

El dirigente recuerda que en 1988, 12 jugadores se cambiaron de club, pero que desde ahí se reorganizaron y así se mantienen funcionando hasta hoy. Por ello, desmitifica ese estigma que persigue a la rayuela. “Estaba mal catalogada, ahora es un deporte totalmente competitivo, en los nacionales a los que asistimos casi año por medio, ya no se ve alcohol. Pero sí se comparte mucho. Ahora estamos integrando a las mujeres, hubo un campeonato nacional al que asistieron. Pero estamos orgullosos de este deporte, antes ser dirigente de la rayuela era menoscabarse”, reconoció.

El presidente del club, Jorge Flores concuerda sobre el cambio que ha tenido la actividad: “Ahora es federado, es un deporte nacional, la gente tiene un mal concepto de la rayuela, como que se juntan puros curagüillas y no es así”.

Un anhelo de años

Flores cuenta entusiasmado los proyectos que tienen como club. “Antes no teníamos sede, este sitio la compramos los de la rama hace como 9 años. Lo cerramos y estamos con un proyecto grande, que está casi listo, que queremos techarlo y arreglar la sede. Tenemos que esperar nomás, porque como son platas que da el gobierno. Acá cuando el clima está malo no se puede jugar”, apuntó el presidente sobre el espacio, que si bien cuenta con su cancha, al estar a la intemperie, dependen de las condiciones climáticas para practicar.

“Ese es el gran proyecto, es mucha plata y posiblemente, el próximo año. Nos dijeron que podría entrar ahora en septiembre al Core y si es así, a fin de año empezarían a trabajar, aunque quedaríamos sin sede por un tiempo, pero estamos muy adelantados. Es un anhelo de muchos años, desde que empezamos la sede. Porque esta rama pertenece al Club Deportivo Prat, y estamos bajo al alero de ellos, pero nosotros tenemos personalidad jurídica y somos dueños de este terreno”, prosiguió Jorge Flores.

En la cancha ubicada en la sede, se puede practicar lanzamientos desde 8 metros hasta 20. “Yo soy de 12 metros y por muchos años jugué de 20 metros y me jodí el brazo. El ‘nerviosito rotador’, y tuve que infiltrarme y perdí fuerza. Después tuve que operarme. Jugué toda la vida, de 18 y 20 metros. Partí en el año 80, era del norte, de Chillán, pero no me gustaba allá, porque la gente tomaba mucho, allá no se juega por jugar”, indicó Flores, que una vez llegado a Punta Arenas, “me inicié en el club Sargento Aldea, jugué muchos años, después pasé al Roberto Miranda, que tenía un equipo muy bueno; salimos cinco años seguidos campeones, y de ahí me vine acá, 19 años llevo”.

Además de juntarse a practicar, de preferencia los miércoles, los integrantes del club se reúnen en la sede para conversar, jugar truco y compartir un café, rodeados de fotografías de los antiguos equipos, algunos trofeos, las programaciones de los torneos y la tabla de pago de cuotas.

Sábados de campeonato

En cuanto a los torneos propiamente tal, los jugadores se encuentran en las canchas del estadio Fiscal, en Enrique Abello con Avenida Bulnes. Allí juegan de 14,30 a 19 horas.

De hecho, ayer se jugó la tercera fecha del Campeonato de Clausura, a una rueda de 10 a 16 metros, en la que el Club Deportivo Prat se medirá ante el Club Social Arturo Prat; Club Deportivo Victoria contra Carlos González y Sargento Aldea versus José Roberto Miranda.

Roberto Oyarzún es uno de los que asiste regularmente. “Juego desde el 82 más o menos, ahora tengo 66. En esa época se jugaba más, pero no era tan competitivo como hoy día, que ya continuamente se va al norte, cada tres años se va a jugar”.

En tanto, Roberto Aguila destacó que “llevo 39 años jugando en el club, actualmente tengo 66 años. Partí por hobbie de juventud, ahora es deporte federado y es otra cosa, antes era por jugar nomás, pero pienso que actualmente hay que incentivar en los colegios, eso queremos hacer, con la junta de vecinos a ver si hacemos algo y traer más gente joven, porque a nosotros nos queda poco rodaje ya, y no hay recambio. Lo que más me gusta es la camaradería que hay, uno se siente a gusto, todas las tardes después de trabajar, su segunda casa es esta”, resaltó Aguila. El ex jugador de fútbol en el Prat recordó cuando antes jugaban en la sede de calle General del Canto, “era hasta 14 metros, porque la línea pasaba la vereda hasta la calle.

Treinta años lleva jugando Juan Alvarado, que comenzó en el club Roberto Miranda, del barrio 18 y después se trasladó al Prat. “Me vine más que nada para campeonar, porque nosotros fuimos campeones cinco años consecutivos en el Miranda, pero después se alejó un poco la gente”.

Sobre su experiencia, comenta que “el entusiasmo se mantiene, la rayuela es un entretenimiento para nosotros, los adultos mayores. El sábado es sagrado para nosotros, somos como hermanos, nos saludamos de abrazo, pero después en el deporte ahí ya no hay amigos. Ahora están ingresando las mujeres y pienso que eso hará que sea más competitivo, porque la federación está exigiendo mujeres a los clubes. Para ir a los nacionales es una obligación de la federación integrar mujeres a la rayuela”.

Alvarado explica cómo es este juego que lo hace tan entretenido: “Se juega con dos laterales, cada club tiene un lateral. Por ejemplo, yo juego con alguien y ponemos a otro de lateral, se ubica al lado de la cancha para marcar los puntos, y pelearlos, con nivel y todo como corresponde. Y el otro club también, entonces los dos discuten los puntos. Los jugadores lanzan solamente y cuando hay dudas, llaman a un tercero que es anexo a los clubes que están jugando, como un árbitro general y es quien dictamina de quién es el punto, no hay discusión ahí.

“La pita del centro es la que marca, el que llega más cerca, es un punto. Y si caen al medio, son dobles, a veces uno tira los dos tejos y hace dos dobles, son 40, dos y dos puntos. Si el otro jugador hace 40, se empatan y quedamos en cero puntos, no se empata a las 40, cuando hay dobles, lo mismo”, ejemplificó Alvarado, de actuales 70 años y que también espera que resulte el proyecto de techar las canchas de la sede. “ Nosotros siempre venimos, aunque por el clima, es muy poco lo que jugamos, no nos ayuda mucho. Por eso queremos tener el techo. Pasa que a la rayuela acá no le dan mucho auge. Usted va a cualquier parte en el norte, y son gimnasios techados, y eso que en el norte hay buen clima, porque las autoridades se preocupan”.

Quieren más fuerza de mujer

La rama de rayuela del Club Deportivo Prat cuenta con dos mujeres, que ya han destacado a nivel regional e incluso, asistiendo a nacionales. Irma Morales y Aurora Culún llevan el estandarte, pero quieren que haya más compañeras. Al respecto, Culún invitó a participar de este tradicional juego.

“Estamos las dos nomás, pero de a poquito están llegando más mujeres. Igual quiero hacer un llamado no solamente para que entren al club, sino para que se integren a los otros, para que todos los clubes tengan mujeres. Que se acerquen al gimnasio de la rayuela, en Bulnes con Enrique Abello, los sábados. En octubre empezamos a entrenar las mujeres de 14,30 a 18,30 horas, así que se acerquen las que les guste. Falta que se motiven las mujeres, a lo mejor algunas les gusta, pero no se acercan, es para todas las edades, nosotras las iremos acomodando en otros clubes. No es fome, es súper entretenido”, recalcó Aurora Culún, que entrena dos veces a la semana, “porque me gusta y me estoy preparando para el nacional en San Pablo, que es en febrero. Y como ahora hay que llevar cuatro mujeres, empezaremos a trabajar”.

