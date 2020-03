Manuel Gallardo: “Magallanes tiene la oportunidad de decir que las regiones queremos una voz distinta”

El también presidente nacional de la Juventud Demócrata Cristiana plantea que la región debe enviarle un mensaje al resto del país.

Manuel Gallardo Soto ve con ojos magallánicos, pero su visión llega desde una perspectiva distinta, de observador en tránsito. “Esta es una gran oportunidad para que nuestra región le envíe un mensaje a Chile, una oportunidad para decirle que las regiones queremos tener una voz distinta”.

El presidente nacional de la Juventud Demócrata Cristiana y secretario ejecutivo del comando por el “Apruebo” efectuó una corta visita a Punta Arenas, (“aunque estoy yendo y viniendo”), señala el dirigente magallánico para coordinar las acciones en torno a la campaña de cara al plebiscito del 26 de abril. En ese contexto, destacó la trascendencia que tiene la cita eleccionaria que definirá una nueva Constitución, pero también la importancia que tiene para Magallanes. “Tenemos una oportunidad única para decir que llegó el momento de que las regiones tengamos una voz distinta, bajo la lógica de identidad y de no gustarnos las decisiones que llegan desde el centro del país. Los presupuestos regionales, las atribuciones de los nuevos gobernadores, el por qué Magallanes por su condición geográfica no puede tener más y mejores leyes de excepción, por qué seguir teniendo un tratamiento centralista en la administración del Estado. Son temas para discutir y esta es una tremenda oportunidad”.

Agrega que se trata de cuestiones de autonomía regional, de descentralización, “pero hay que instalar una discusión en serio, no como se plantea en las campañas presidenciales, para que los resultados a las demandas sean reales”.

No es un salto al vacío

Por ello, para Gallardo el proceso Constituyente “no es un salto al vacío. Muy por el contrario, es el camino institucional para cambiar las cosas”.

Añade que la demanda por una nueva Constitución si bien tiene muchos años ahora fue posible gracias al estallido social. Bajo esta lógica sostiene que los partidos políticos no deben apropiarse del proceso, por tratarse de un tema ciudadano, y aportar a la formación y a la toma de consciencia de todo lo que se está jugando Chile a partir del 26 de abril.

Sobre el interés de la ciudadanía en traducir sus demandas en votos, Gallardo no oculta su preocupación “porque veo en las fuerzas progresistas un relajo de que esto está ganado, y no es así. Debemos ser capaces de transmitir que ésta es la elección más importante que ha tenido el país desde el plebiscito del ’88, porque aquí nos estamos jugando el poner las reglas para terminar con una Constitución que le acomoda a unos pocos y somete a muchos, cuando lo que se necesita es construir entre todos una que ayude a muchos y no sea un beneficio para unos cuantos”.

Por otra parte, señala que los temores también pasan por lo que califica como “campaña del terror” por parte de quienes están por el Rechazo. “Para ellos reformar es una mentira y asustan a la gente poniendo énfasis en los encapuchados entrando al Congreso, con las declaraciones del diputado (Hugo) Gutiérrez, con los dichos de Luis Mesina (vocero de No+AFP). Y nada de eso es verdad. Esto no es un salto al vacío, es el camino institucional para cambiar las cosas, para construir una nueva Constitución que sea la casa de todos y eso implica que una mayoría relativa no se imponga ante una minoría relevante, porque no queremos el mismo error que cometieron el ’80 las ocho personas que armaron la Constitución para unos pocos, porque lo que queremos es que represente incluso a los que no quieren una nueva Constitución”.