Maratónica jornada de cueca juvenil coronó a pareja de Puerto Montt

La pareja de Puerto Montt, conformada por Yazminne Estefanía Souci Gallardo y Sebastián Marcelo Rodríguez Cárdenas, fue la ganadora del Campeonato Nacional Juvenil de Cueca, que finalizó cerca de la medianoche, en el gimnasio del Liceo María Behety, tras una extensa jornada de casi seis horas. El segundo puesto fue para los representantes de Palmilla, Región de O’Higgins; tercero quedaron los jóvenes de la comuna de Coronel y en cuarto lugar finalizó la pareja de Las Condes.

Sebastián Rodríguez es originario de Purranque, baila cueca desde los 5 años y desde 2015 con su pareja. “Fue súper bonito, éste es de los campeonatos más antiguos del juvenil. Fui campeón nacional del adolescente Antilaf y quiero agradecer a las personas que me apoyaron, especialmente a mi mamá y a mi papá que me está mirando desde arriba”. A su vez, Yazminne Souci es de Puerto Montt y baila desde los 6 años. También sabe de trofeos, pues ganó el Nacional Mini Infantil 2010 y el Campeonato Nacional Adolescente 2016-2017. “Tengo mucha familia en Punta Arenas y éste era un sueño desde muy pequeña, así que lo disfruté a concho. Agradecer a la región que siempre me apoyó y a mi familia”,

El jurado estuvo presidido por Maribel Marilicán Barría y conformado por Mauricio Hermosilla Ramos (Calama), Dayana Ortega Sánchez (Alto Hospicio), Rosita Cárdenas Soto (Punta Arenas), Pablo Díaz Venegas (Quilicura) y Joanna Cobs Navarro (Los Andes).

Durante la jornada de este campeonato organizado por la Agrupación Amigos de la Cueca, presidido por Roberto Gómez Alvarez, además de las competencias de los cuequeros en esta cuarta y última fecha, se presentaron los grupos La Querencia, Entre Coplas y Seguidillas, y Tormento y Pandero. La animación estuvo a cargo de Sergio Vargas.