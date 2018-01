Marcelo Leppe es el nuevo director del Inach

Se acabó la teleserie. Durante varios meses, se ha especulado con distintos nombres para ocupar el codiciado cargo de director del Instituto Antártico Chileno (Inach), donde surgió el del propio intendente Jorge Flies Añón para asumir el desafío que tiene este organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es seguir avanzando en descubrir más sobre el continente blanco y cumplir con la Política Antártica Nacional. El cargo se encontraba vacante tras 14 años de gestión de José Retamales Espinoza.

De acuerdo a fuentes extraoficiales, la terna estuvo integrada por Gino Casassa (investigador de la Universidad de Magallanes), Paola Acuña (actual directora ejecutiva del Centro Regional Fundación Cequa) y el elegido Marcelo Leppe Cartes. La decisión no fue fácil desde un comienzo, ya que asumir la dirección del Inach es clave para avanzar en la posición nacional en el territorio antártico.

Leppe es licenciado en Biología de la Universidad de Concepción en 1997 y posee un doctorado en Ciencias Biológicas, donde su área de especialización fue la botánica. El investigador lleva trabajando 12 años en el Inach y ha estado 13 veces en la Antártica realizando diversos trabajos investigativos. “La idea de trabajar en una de las últimas fronteras del conocimiento humano y, a la vez, en el lugar clave para entender la evolución de los ambientes australes”, dijo el paleontólogo en una entrevista hace algunos meses.

Igualmente y de acuerdo a su hoja de vida, las líneas de investigación principales de Marcelo Leppe son: paleobotánica del triásico gondwánico, paleobotánica y evolución de floras cretácicas de Patagonia y Antártica. En la misma línea, el nuevo director del Inach ha desarrollado diversas pasantías de investigación en la Universidad de Karlsruhe y de Heidelberg en Alemania, así como la Universidad de Chiba, Japón. Desde el año 2000 ha presentado 55 trabajos en congresos y simposios, 36 de ellos internacionales. Desde el año 2015 es presidente del Comité Nacional de Investigaciones Antárticas (CNIA) y representante chileno al Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR). Finalmente, desde 2017 es vice-presidente de la Asociación Chilena de Paleontología.

Requerido por La Prensa Austral, Leppe se excusó de opinar sobre su nombramiento hasta que el decreto respectivo no esté completamente tramitado ante la Contraloría General de la República.

