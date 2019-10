Marcha de los “lápices caídos” convocó a secundarios a protestar en el sector central

“Papá, mamá, salga a protestar para que sus hijos puedan estudiar”. Esa era la consigna que movió a un centenar de alumnos secundarios a que se reunieran frente al Cementerio Municipal, convocados por redes sociales en la llamada marcha de los “lápices caídos”.

En principio el llamado que circulaba entre los colegios particulares y subvencionados era para realizar encuentros reflexivos en sus respectivos establecimientos, idea que se vio truncada al suspender las clases la mayoría de éstos.

“Nos coordinamos entre los centros de alumnos de los distintos colegios y luego hicimos la invitación para que se sumen a esta manifestación pacífica”, expresó la vocera del encuentro Mariana Toledo, de segundo medio del Colegio Luterano.

La premisa fue movilizarse sin hacer desmanes para demostrar que la ciudad se pueda manifestar sin dañar nada ni a nadie.

Desde el bandejón central de Avenida Bulnes luego se trasladaron por calle Bories hasta la Plaza de Armas, circulando por las veredas sin obstaculizar en ningún momento el tránsito. Ya en el punto cero de la ciudad, se sumaron docentes, ex dirigentes del Colegio de Profesores y representantes de diversas asociaciones de funcionarios públicos.

Algunos adultos acompañaron la marcha, entre ellos Ariel Ulloa. “Aquí no hay que perder el foco. Estamos todos en esta lucha. Ha habido delincuencia, pero esto es una manifestación pacífica legítima contra todos los abusos”, opinó.

La vecina Dina Nancul consideró buena la manifestación, porque “el pueblo está cansado de las mentiras no sólo de este gobierno, si no de todos los anteriores”. Dice que la gente pobre está cansada de tener que pagar por todo, como es el caso de los padres de los alumnos que protagonizaban la protesta. Pero aclaró que no está de acuerdo con los destrozos.