Marcha por el orgullo LGTB+ en Punta Arenas: “Independiente de nuestra identidad, tenemos un corazón que late igual que el de todos”

En Chile el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes. Somos el único país de la Ocde en que aumenta

dicha tasa anualmente. Cuando pertenecen a un grupo de diversidad sexual el riesgo crece en cuatro veces.

Por tercer año consecutivo se realiza en Punta Arenas la marcha por el orgullo LGTB+, organizada por Ahora! Magallanes, Todo Mejora Magallanes y la representación local de la Fundación Selenna.

Lo que empezó como una tímida reunión de unas 60 personas, se convirtió en una marcha que duplicó ese número al sumarse a su paso por calle Bories, jóvenes, hombres y mujeres que apoyan la causa de la no discriminación.

Con la bandera del arcoiris, pancartas y llamativos atuendos los manifestantes marcharon al ritmo de la música para demostrar el orgullo de ser quienes son, sin tener que reprimir ni esconder su identidad de género o preferencia sexual.

Reinado “Drag Queen”

“Soy Luis Montés y soy una ‘Drag Queen’. Para los eventos uso este maquillaje y los atuendos que destacan los rasgos femeninos. En lo personal no he tenido problemas, me he encontrado con mucha gente de mente abierta y he podido demostrar que no es un tabú, que es común acá como en otros lugares aunque a veces debamos encerrarnos frente a la sociedad”.

Leonor Marín viajó de Concepción especialmente a participar en la marcha por el orgullo. Vino con todos los accesorios necesarios para actuar en la celebración nocturna del evento Edición United. Se sorprendió por la convocatoria y el ambiente en esta zona tan alejada. Pablo López también es ‘Drag Queen’, su personaje se llama Baby Angel. Además de sus performance en distintos espectáculos en la ciudad Puerto Montt, se encuentra estudiando cosmetología.

Distinto es el caso de Alejandra Vergara. Esta dueña de casa cuando tenía 5 años se dio cuenta que su identidad de género no correspondía al sexo con el que había nacido. Cuenta que en un comienzo no tuvo el apoyo familiar que necesitaba y que es justamente en la casa donde comienza la discriminación. Esto cambia sólo con el pasar del tiempo. Hace dos años que se encuentra felizmente casada con un hombre heterosexual y dice vivir una vida plena y feliz. “Las familias deben ser más unidas y aceptar a los hijos e hijas tal como son. Todos necesitamos que nos amen, una caricia, un abrazo desde la infancia, porque independiente de nuestra identidad tenemos un corazón que late igual que el de todos”.

Roberto Herrera, co-cordinador del voluntariado Todo Mejora Magallanes, planteó que su principal objetivo es prevenir el suicidio de niños, niñas y adolescentes en especial los que han sufrido discriminación, maltrato y matonaje por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

En Chile el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes. Somos el único país de la Ocde en que aumenta la tasa de suicidio anualmente. En este momento son uno cada tres días y para el 2020 se estima que podría ser uno diario. Cuando pertenecen a un grupo de diversidad sexual el riesgo aumenta en 4 veces y puede llegar a ser 8 veces mayor si no cuentan con el apoyo de su familia.