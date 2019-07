Margot, madre de Ricardo Harex: “No me quedan dudas de que Rimsky estuvo involucrado”

Apenas salió a la venta el libro “Rebaño”, del periodista Oscar Contardo, la madre de Ricardo Harex, Margot González Alvarez, fue una de las primeras en comprarlo.

Escuchó los comentarios y entrevistas del autor, que en su investigación periodística se tomó de la desaparición de su hijo para dar a conocer pasajes de la vida de quien fuera un ícono del sacerdocio en Punta Arenas: Rimsky Rojas Andrade, ex vicario general del entonces obispo Tomás González y ex director del Liceo San José, entre los años 1994 y 2002.

Harex desapareció el 19 de octubre de 2001, cuando cursaba el cuarto medio en el liceo salesiano, época en que el cura Rojas era el “mandamás” del establecimiento.

En esa época nada hacía sospechar de un vínculo entre el sacerdote y la desaparición del joven alumno.

A medida que pasaron los años, la investigación a fondo que inició la jueza Marta Jimena Pinto, a propósito del tardío nombramiento de un ministro en visita, permitió ligarlo con el caso.

Cinco meses antes de la desaparición de Harex, en mayo de 2001, siendo director del LSJ, Rimsky fue noticia nacional porque dos perros guardianes Rottweiler que mantenía en la residencia salesiana dejaron al borde de la muerte a un joven de 13 años que intentaba ingresar de noche al establecimiento, donde se celebraba una fiesta.

En una de las puertas de acceso a ese evento juvenil, quien cortaba las entradas era Ricardo Harex, curiosamente el alumno del que se perdería toda pista hasta los días de hoy.

A fines de febrero de 2011, en la casa de salud de los salesianos, en la comuna de Macul, Rimsky terminó suicidándose, “producto de una fuerte depresión”, como se informó en ese momento.

Investigación periodística

A partir de este hecho, Contardo inició la investigación periodística que terminó en su libro “Rebaño”, y que el jueves compartió con todas las personas que llegaron al auditorio Ernesto Livacic de la Umag.

Entre los invitados por el consejo regional del Colegio de Periodistas a este “conversatorio” estaban los padres de Ricardo, Sergio Harex y Margot González.

“La investigación retrata la historia de la crisis que vive la Iglesia Católica, la cultura de silencio y encubrimiento que por años permitió que muchos casos no se hicieran públicos, y también las relaciones de poder que ejercen los miembros del clero sobre sus comunidades y feligreses”, indicaba la convocatoria.

Margot

“Obviamente que lo compré. Es un libro muy bien escrito, con un trabajo muy serio y de muchos años”, señaló a El Magallanes Margot González.

“No deja de sorprenderme Rimsky Rojas, porque ahí salen muchas cosas que no sabíamos, y de otros curas que estuvieron después en el San José que también tenían sus yayitas. Por eso a medida que iba leyendo el libro realmente no dejaba de sorprenderme”.

Para Margot, investigaciones como estas son importantes porque ayudan a mantener vivo el caso de Ricardo. “Nosotros estamos en eso, hasta encontrarlo, y cada aporte nos hace muy bien”.

Sobre la figura del sacerdote fallecido, que nuevamente emerge en este libro, ella dice: “no me quedan dudas de que Rimsky estuvo involucrado. Al principio me costó mucho asimilarlo porque le tenía una estima muy especial. Lo creía tipo Dios, el mejor director del colegio, por eso me costó admitir la clase de persona que fue. Ahora es terrible para mí ese hombre, ya con solo ver la foto me siento mal, lo rechazo”.

Como madre, y con una salud cada vez más resquebrajada, lo que le permite levantarse día a día, y sacar fuerzas, es la llamita que mantiene encendida en lo más profundo de su corazón. “Es como un sueño pensar en que alguien pueda aparecer y decir la verdad para poder encontrar a nuestro hijo, como sea, porque vivo es muy poco probable pero por último tener sus restos”.