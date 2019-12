María Fernanda Díaz Escalante, embajadora de las Jornadas y nadadora paralímpica

Personaje destacado 2019

Una embajadora de las Jornadas por la Rehabilitación que además, tuvo un exitoso año en la disciplina de la natación. Tras sufrir dos accidentes cerebrovasculares, uno cuando niña y otro a los 19 años, parecía que la vida se ensañaba con la joven estudiante y su familia. Un panorama que ha podido revertir con amor y dedicación.

“Estoy muy contenta por mis resultados, que me mantienen súper dispuesta a seguir mejorando, y también por haber sido embajadora. Para el próximo año espero seguir con mi rehabilitación y retomar mis estudios de Administración de empresas”, partió destacando.

En cuanto a sus resultados en la natación, “me fue súper bien, porque entrenamos súper poco y obtuvimos grandes logros. De hecho saqué dos medallas, una de bronce y una de plata, solamente con nueve entrenamientos. Y respecto a mi rehabilitación, también voy muy bien, porque estaba en silla de ruedas, aprendí a caminar y a principio de año, mi kinesiólogo me enseñó a correr y logré por ejemplo, 1.600 metros en 10 minutos un segundo, lo que es muy bueno. Ha sido una tremenda motivación todo lo que he logrado, nunca pensé que iba a competir en natación y a volver a correr. Antes hacía básquetbol, pero no tan comprometida como lo estoy ahora con la natación”.

Las Jornadas también marcó un capítulo especial en su vida. “Fue algo súper bonito, conocí mucha gente y lo que más me gustó fue que pude ir a dar charlas motivacionales a los colegios, llegar a mucha gente, y ver cómo están comprometidos con las Jornadas, especialmente los niños. Hay mucho cariño y compartir emociones, por ejemplo, con los Amigos de la Calle, que estaban muy contentos de conocerme”, finalizó María Fernanda Díaz Escalante.

Foto José Villarroel