María Vargas Méndez, deja el Hospital Clínico tras 40 años de servicio: “Si volviera a nacer, volvería a ser técnico en enfermería”

Después de 40 años de ininterrumpido trabajo en la Unidad de Cuidados Intensivos (Uci) del Hospital Clínico de Magallanes, María Vargas Méndez se despidió de sus compañeros de trabajo para acogerse a una merecida jubilación. Junto con ella, se fueron Eduardo Leiva Vega (35 años de servicio), Marta Mancilla Pinto (37), María Antimán Cárcamo (13), Flor Díaz Maldonado (25), María Vargas Méndez (40), Armandina Acuña Oyarzo (14) y Bernardita Barría Barrientos (35).

María Vargas es técnico en Enfermería de la Unidad de Paciente Crítico. “Inicié labores en 1979 en lo que es Cuidados Intensivos y nunca he salido de la Uci. Agradezco esta despedida porque a pesar que la mayoría corresponde a las nuevas generaciones, con el cariño que se recibe uno se siente vigente”, señaló embargada por la emoción.

Recordó que trabajó de una manera muy distinta, sin computadores y sin celulares, en esos años sólo había teléfono. “Ahora quiero disfrutar de no depender del reloj, disfrutar de mi familia y mis nietos. Hoy (ayer) tengo turno noche y me desvinculo el día 30, pero me voy agradecida de mi hospital y si volviera a nacer, volvería a ser Tens”.

Otra de las funcionarias que dijo adiós fue María Ximena Antimán Cárcamo, quien se desempeñó por 13 años en la Unidad de Medicina y 32 años de servicio, ya que previo a ello trabajó en consultorio. “Es harto trabajo y a veces fue bien duro, pero estoy contenta porque me puedo dedicar por entero a mi familia, esto es algo que nos hacía falta porque yo trabajaba en el cuarto turno y ahora voy a poder estar con los míos”.

Estas declaraciones las realizaron en el marco de la ceremonia de desvinculación 2019, en donde el Hospital Clínico rindió una sentida despedida a siete trabajadores que culminaron su carrera funcionaria. La velada incluyó una pieza de tango interpretada por la funcionaria Mariema Ugalde y por supuesto la proyección de fotos de cada uno de los trabajadores que se acogen a retiro con motivo de recordar experiencias y anécdotas de décadas de trabajo y servicio público.