Mariano Muñoz Scarpa, el regreso de un grande del básquetbol

Las reuniones de curso siempre son un acontecimiento. Más si son 50 años que se cumplen del egreso de la enseñanza media. Era una ocasión ideal para que la generación 1969 del Liceo Salesiano San José se juntara a recordar esos años de escolares. En ese grupo estaba Mariano Muñoz Scarpa, ex basquetbolista, entrenador y vigente comentarista. Con esa presencia que le da su estatura y voz profunda, repasó su exitosa trayectoria.

Nacido en Punta Arenas el 18 de agosto de 1952, fue el único hijo del matrimonio entre Pedro Muñoz y Cornelia Scarpa. La familia vivió primero en el barrio San Miguel y después se trasladó a Arauco con Fagnano. “Mis papás no eran deportistas, pero tenía un tío que fue jugador de fútbol en Sokol, Roque Scarpa, y que había tenido un paso por las divisiones inferiores de River Plate. El me motivó al deporte y por mi estatura, el básquetbol fue mi deporte de siempre, comencé pichangueando en San Miguel y al entrar al colegio, como el Liceo San José estaba muy relacionado con el Sokol, casi todos los equipos tenían estudiantes del San José, así que ahí comencé de muy joven”, parte relatando sobre sus inicios.

Mariano Muñoz Scarpa vivió todo su proceso deportivo en el club Sokol, fue seleccionado juvenil, participó en nacionales, “uno de los primeros, en Curicó, una de las pocas veces en que Punta Arenas salió a campeonatos nacionales de chicos, y en otro que se realizó en Concepción, que nos fue bastante bien, en lo particular también. Iba goleador del torneo hasta el último partido, en que sufrí un esguince, perdí el título de anotador porque Emilio Henríquez, gran figura en Osorno por muchos años, jugó el último partido con Santiago tres tiempos suplementarios. Y ahí me pasaron en el marcador, y por esas ‘compensaciones’ que se hacen en los campeonatos nacionales, fui elegido el mejor deportista del torneo. Eso fue en 1969, tenía 17 años”.

La lesión que cambió su carrera

A esas alturas ya formaba parte de la serie adulta de Sokol y participó en muchas selecciones adultas, “pero era una época en que Punta Arenas aún estaba lejos del nivel nacional, cosa que cambió cuando tuve un problema en un tendón de Aquiles, jugando, y me tuve que retirar con 25-26 años, porque a un amigo le había pasado lo mismo y quedó cojo, entonces no quise operarme”, recuerda.

Sin embargo, esa desgracia en su carrera le permitió acelerar un proceso que era inevitable: la dirección técnica. “A esas alturas ya me había picado el bichito de ser técnico, incentivado por Ivo Radic, el ‘Pollo’, que me vio condiciones para eso. Entonces empecé a dirigir series menores, y opté por retirarme y seguir siendo técnico”. Esas condiciones ya las había mostrado en cancha, porque si bien partió como pivot, por su estatura, cuando llegó a adulto, “ya no era tan grande y fui quizás el único conductor alto que hubo en Punta Arenas y uno de los pocos en Chile”.

Su etapa como entrenador la califica de muy exitosa, “dirigí a Sokol, a Magallanes en damas, con las que fuimos campeones, y tuve la suerte de ser campeón de Chile juvenil con Punta Arenas dos veces, el tercero consecutivo que tuvo Punta Arenas, en San Bernardo, en 1974 y en el 76, en Punta Arenas. Antes dirigí en una serie intermedia en Viña del Mar, en la que salimos segundos. Después entrené en un Nacional adulto en Valparaíso, donde me pasó la cuenta haber sido un técnico muy ganador en la juvenil, porque quise hacer eso mismo en la serie adulta y nos tocó un sorteo en que jugamos primero con Valparaíso y después Santiago, que tenía a toda la Selección Chilena. Con los años reconozco que nos equivocamos en jugar de igual a igual, y perdimos los dos partidos en los minutos finales, estuvimos a punto de ganarles, pero ‘reventé’ al equipo y no pudimos vencer a los rivales que debíamos ganar, como Concepción, Antofagasta, Talca”, lamentó.

Hacia el periodismo deportivo

En esa época, Mariano Muñoz trabajó en la Caja de Empleados Particulares y después en el Banco Concepción. Se casó con María Soledad Lobos, oriunda de Curacaví, que no se acostumbró al clima frío de Magallanes “y al final, opté por pedir al banco el traslado a Santiago, pensando que no iba a seguir, porque en paralelo, después que fuimos cinco veces campeones de Chile, al año siguiente había otro Nacional y yo estaba dirigiendo ya la adulta. Entonces me llamó Ramón Utz de la radio Minería y me ofreció comentar el Nacional Juvenil. Le gustó y me dijo que por qué no hacía un programa de deportes en la radio. Partí con un grupo y esos fueron mis inicios en el periodismo deportivo, en el año 1977. También hice un programa en la Red Austral de Televisión Nacional, que iba los domingos después de la tercera parte de las noticias ’60 Minutos’, recortaban los últimos minutos, más el TV Tiempo, y en ese lapso, que eran como 15 minutos, tenía un segmento que se llamaba ‘Contacto deportivo’, en el que estuve como conductor. Mientras tanto, trabajaba en el banco, y me fui trasladado como en el 82, pensando que hasta ahí llegaba todo eso, y Vladimiro Mimica, que trabajaba en Santiago, me invitó a comentar en Radio Chilena”.

Diez años permaneció Mariano Muñoz como comentarista, hasta que la emisora pasó a manos de Canal 13, “Vladimiro se había ido un año antes a la Monumental, trabajamos como dos años y de ahí, me llamaron de Radio Agricultura, donde estuve también unos diez años, hasta hace unos tres años, y ahora estoy a cargo del sitio web www.farodeportivo.cl una revista dedicada a todos los deportes, que tienen menos presencia en los medios”.

En todo caso, y si bien está muy entusiasmado con este proyecto, para Mariano Muñoz, “el runrún de la radio con la gente es algo inagotable; toda la gente escucha y se quiere informar con la radio, con una gran responsabilidad que a veces no se usa bien en los medios, porque en los últimos diez años se ha ido perdiendo esa rigurosidad que se tenía antes, en el sentido de que quien estaba en la radio sabía la responsabilidad que tenía, no se podía inventar nada y los comunicadores debían tener cierto nivel de cultura para poder expresar aquello. Tuve la suerte de trabajar con los máximos exponentes del deporte: Sergio Livingstone, que me quiso un montón y me pedía datos del tenis, que le daba mucho; Julio Martínez, Nicanor Molinare de la Plaza, Vladimiro Mimica, Aldo Schiappacasse, Alvaro Lara, Juan Francisco Ortún, Carlos Caszely, Luka Tudor, Pato Yáñez, Milton Millas, Pedro Carcuro, Alberto Fouillioux, en eso fui un afortunado de la vida, porque trabajé con grupos realmente excepcionales y con los que tuve la fortuna de hacerme amigo, algunos que eran mis ídolos futbolísticos como Caszely”.

Mariano Muñoz valora esa época si se la compara con la actual, en la que ve que los medios de comunicación están, “viviendo un momento de, por lo menos, estancamiento, porque hoy todo va mucho relacionado a cuánto ganas, cuánto puedes decir, hay mucha influencia de medios de comunicación, auspiciadores, que antes no se veía. Ahora en este medio nos mantenemos tranquilos, que nace del proyecto de un empresario santiaguino, que tenía un hijo jugando rugby y una hija jugando hockey. Y era imposible para él, ver el lunes, qué había pasado con ellos, porque en ninguna parte salían resultados de ese deporte, así que invirtió para que se cubrieran estos deportes que no tienen mayor espacio. Nos llamó a mí y Juan Carlos Villalta y comenzamos con Faro Deportivo, que ahora dirige Soledad Bacarreza. Nos ha ido bastante bien, tenemos un respeto dentro del medio deportivo”, valora.

Esa vocación por las comunicaciones se inició en el Liceo San José, cuando estaba a cargo de la parte deportiva del diario mural, para los campeonatos que se realizaban en esos años, pero también hubo influencia de las radios argentinas que se captaban entonces en Punta Arenas, “y cuando me fui de Punta Arenas tenía toda la colección de las revistas Estadio, Gol y Gol, El Gráfico que me llegaba los martes desde Buenos Aires; Cuatro Ases. Mi papá tenía un sótano lleno de revistas y me arrepiento de no habérmelas llevado a Santiago, porque a un grupo de amigos y colegas, se las regalé antes de irme”.

En Santiago también tuvo su historia como entrenador, en el Banco Concepción, que después de años, rompió la hegemonía que había mantenido el Banco de Crédito e Inversiones, pero cuando se integró de lleno a la radio, abandonó nuevamente la dirección técnica.

La pena del deporte regional

Con todos sus años de experiencia, tanto a nivel deportivo-competitivo como desde las comunicaciones, Mariano Muñoz Scarpa reconoce que ve con pena el desarrollo de la actividad en Magallanes. “Lo he conversado con algunos amigos acá, en el básquetbol, por ejemplo, nosotros competíamos con Gallegos, que cuando perdían por 10 puntos con nosotros, hacían una fiesta, porque Punta Arenas era tremendamente superior. Y yo veo ahora a Hispanoamericano de Río Gallegos, jugando en la liga argentina, ganándole a los grandes del básquetbol argentino, que es sumamente competitivo, y Punta Arenas reducido a cinco equipos, y un nivel que no ha podido levantarse. Hace tiempo que no podemos sacar grandes jugadores, ahora quizás, el hijo de Carlos Lauler, que está jugando en la liga nacional; antes Pablo Coro y su hijo, pero hemos tenido una merma grande. Y en el resto de los deportes también, ha costado que salgan puntarenenses en el fútbol. Está difícil en todos lados, porque los niños practican muy poco, el objetivo es tener un tablet, un celular. Cuando era niño, yo vivía en Arauco con Fagnano y todos los días iba hasta el colegio Don Bosco, donde teníamos un grupo con el que jugábamos hasta que el cura tocaba la campana. Y en las calles también, se hacían dos arcos y se jugaba, el bandejón de Avenida España estaba lleno de canchas”, explica Mariano Muñoz sobre cómo se ha perdido el gusto masivo por el deporte.

Pero son más los recuerdos gratos en esta carrera. A la hora de distinguir uno, se queda con esa vez en que era niño y vio ganar a la selección de Punta Arenas sobre la Selección Chilena, “un lunes por la mañana, gimnasio lleno, con un equipo de Punta Arenas excepcional: Coro, Kusanovic, Lagos, Cabrera y Araya. El básquetbol en Magallanes lo marcó Ivo Radic, hay un antes y un después de él”.

A modo de anécdota, cuenta que “los choques entre Sokol e Hispanoamericano en Río Gallegos o contra Boxing. Desde los 15 años empecé a ir con el equipo adulto, jugamos como treinta partidos en Gallegos y creo que con suerte, tres o cuatro terminaron. El resto, siempre terminaba en una ‘mocha’. La más espectacular fue una vez que arbitraba mi buen amigo ‘Pato’ Mladinic, de repente veo que cobra algo, empieza un lío, y de repente veo correr al ‘Pato’ y al ‘Pollo’ Radic, que era el entrenador, y después veo pasar a un compadre con un enorme cuchillo. Tuvimos que estar en el camarín como una hora esperando, salimos en capucha, afuera estaban las esposas y pololas y no supimos qué pasó con ellas afuera. Ahora lo cuento con gracia, pero fue un momento dramático y pocas veces visto. Un árbitro le hizo una zancadilla al ‘Pollo’, pero siempre había algo que interrumpía los partidos”.

Pero sin dudas, la cima de su carrera deportiva fue haber sido campeón como técnico dos veces con dos grandes equipos de Punta Arenas: “El 74 en San Bernardo y el 76 acá, que conseguí concentrarlos en Cerro Sombrero, por la presión del medio, ya que íbamos por el quinto campeonato seguido y cuando salíamos a las calles, la gente nos exigía ser campeones. Por eso le pedí a los dirigentes que nos concentráramos 15 días en Cerro Sombrero”, destaca Mariano Muñoz, ya que “en la semifinal con Santiago tuvimos un sábado horrible, que no veíamos por dónde y lo ganamos en el último minuto, y la final, que vencimos con cierta holgura. Un equipo que encabezaba ‘Pachi’ Yáñez, Pozo, Hernán Haro, un grupo muy bueno”, concluye.