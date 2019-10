“Mario Aguilar no ha sabido responder a la altura de las necesidades de este Magisterio”

Presidente del suspendido directorio comunal del Colegio de Profesores

El directorio comunal de Punta Arenas del Colegio de Profesores continúa suspendido, tras la decisión tomada por la directiva nacional, presidida por Mario Aguilar. Casi dos meses han pasado desde esta decisión, comunicada por el mismo presidente del Magisterio en un viaje a Punta Arenas, a fines de agosto.

Ante ello, la directiva regional, encabezada por Violeta Andrade, respaldó a su par comunal, solicitando que se revierta esta medida, y que en caso contrario, asumirían una postura más radical. Sin embargo, el tiempo ha pasado y los profesores han estado en preparación de las elecciones, que se realizarán el 27 de noviembre.

De esta forma, el miércoles se presentaron las únicas listas, tanto para el directorio de Punta Arenas como para el regional. Uno de los apoderados de ellas es Enrique Velásquez, el suspendido presidente comunal, que dejó en clara la postura de quienes se presentaron para este proceso.

“Hoy tenemos que ver y analizar cuál será nuestra postura frente a estas elecciones nacionales cuando estos mismos dirigentes se postulen, pero lo que tenemos claro hoy es que ellos no han actuado con celeridad, no han sido responsables en responder oportunamente y estamos esperando que hagan su trabajo”. Esto porque la situación de este directorio se mantiene igual que hace casi dos meses. “Lamentablemente nosotros seguimos suspendidos de nuestras actividades, estamos esperando la respuesta del directorio nacional. Nosotros les entregamos toda la documentación que certifica que aquí no ha habido nada extraño, lamentamos mucho la lentitud con la que el Colegio Nacional ha respondido a esta situación”, recalcó Velásquez.

Y si bien en un principio apoyaron a Mario Aguilar en su carrera para llegar a la testera del Magisterio, ahora su posición es bastante opuesta: “Nosotros estábamos por un cambio, creíamos que Mario Aguilar era una oportunidad de tener una alternativa buena, lamentablemente creemos que como comuna nos equivocamos, Mario Aguilar no ha sabido responder a la altura de las necesidades de este magisterio”, finalizó Enrique Velásquez, por lo que estas listas que se presentaron tienen, a su juicio, una línea netamente regionalista.