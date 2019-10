Mario Guisande Pelic, el magallánico que fue secretario del nazi Walter Rauff

Hoy es miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y de las Academias de la Historia Naval de Chile y Ecuador

Magallanes fue el escondite perfecto para el alemán Walter Rauff, “Standartenführer”, (que se traduce como jefe de regimiento o coronel) el cual estuvo al mando del departamento técnico de las SS en 1942. Vivió en Porvenir, Tierra del Fuego y en Punta Arenas, donde administraba una empresa pesquera y envasadora en los años 60. Como oficial nazi se le responsabilizó por la muerte de medio millón de personas en Auschwitz, el campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi.

Estos antecedentes, nos encaminan para ir a la historia de un magallánico que se desempeñó bajo las órdenes del temido criminal nazi.

Se trata de Mario Guisande Pelic, el cual hoy, exhibe una serie de títulos que lo califican como un magallánico de excelencia, residente en el norte del país, al ser miembro de importantes Sociedades de Historia no tan sólo de Chile sino también del extranjero.

Nació el 16 de noviembre de 1948 en Punta Arenas, traído al mundo por la matrona Clementina Amarales, en su casa de calle Orella 249, del antiguo barrio Prat.

Hijo de Victorino Guisande Soto, empleado de la Empresa Nacional del Petróleo y Margarita Pelic Ojeda, modista titulada, tiene dos hermanos, Edelmiro Alfonso y Margarita.

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Nº15 de hombres, de calle Zenteno esquina Angamos, siendo su maestro jefe Pedro Lizama Muñoz, oriundo de Collipulli, el cual, según Mario, “por su forma de relatarnos hechos de nuestra historia, me produjo la primera aproximación a ella”.

“Con mucha nostalgia recuerdo a mis amigos del barrio Prat: Enrique ‘Caco’ Cárcamo, ‘Chito’ Menéndez, el más querido Carlos Alberto Ojeda Navarro. También en mi memoria están mis compañeros del Instituto Comercial, Hugho Mañao Zúñiga, Mireya Barrientos, Mateo Geldun Urbina, Claudo Mansilla, Alfredo “Repollo” Miranda Mansilla, Ramón Hugo Flores Aguilar y, el mejor de todos, hasta hoy mismo, Fernando Rojas Schuler”.

“Cuando niños, había mucha pichanga en la cancha de la parroquia Cristo Obrero. O jugué en las infantiles del CD Scout y participé en ciclismo en el Salesiano, pero, por ser de baja estatura y algo rellenito, no fui destacado”.

“Mi primer trabajo, al egresar del Instituto Comercial, fue en la calle Waldo Seguel al llegar a la Avenida España, frente al Colegio Inglés, en el estudio contable de Juan José Torres Aros. Luego laboré en una oficina de contabilidad ubicada en calle José Menéndez (ex Valdivia) entre Bories y Magallanes, teniendo como jefe al ‘Negro’ Gallegos, el cual poseía un aserradero en el sector de Río Penitente. El ‘Negro’ era muy buena persona”.

Como secretario de Walter Rauff

“Otro empleo destacado que tuve fue como contable de la Pesquera Camelio”.

“Cuando postulé me dijeron –Cuidado, a ese administrador (por Rauff) los secretarios le duran máximo una semana”.

“El primer contacto con ese jefe fue al estilo militar. Me miró, me pasó una ruma de guías de despacho y me ordenó: -facture todo esto”.

“Lo hice y me dispuso volver al día siguiente”.

“En esa oportunidad, muy serio, me dijo: -Ya, usted va a trabajar acá. Ahí tiene su máquina de escribir Olympia y una calculadora ‘molinillo’. Si yo le hablo, usted contesta”.

“Luego, supe que mi jefe, anteriormente había sido el coronel de las temidas SS alemanas, Herman Julius Walter Rauff Bauermeister. Antes fue capitán de corbeta de la Marina de Guerra alemana. Pasó a las SS y como coronel y entregó a los Aliados en 1945 la ciudad de Milán”.

“En Magallanes, él sabía con exactitud donde había centolla y en qué época del año. Los cutters siempre volvían llenos”.

“Recuerdo que Walter Rauff, era bajito, muy trabajador y enérgico. Vivía en el mismo recinto con su esposa y dos enormes perros pastores alemanes. Muchas veces fui a cambiar cheques al banco con su cédula de identidad”.

“Me parece escucharlo cuando me decía -Mario, llámame a Julio”.

“Me despidieron de la empresa por un estúpido comentario de un pseudo periodista que nos hacía clases en el Comercial. Don Walter me defendió a muerte, pero, José ‘Porotín’ Camelio Rial no aflojó y debí abandonar mi trabajo”.

Otras labores

“Corridos los años fui Habilitado de Lanera Austral, empresa del Estado. Había mucha pega liquidando los sueldos y haciendo las leyes sociales porque los ‘compañeros’ cada cierto tiempo se reajustaban los sueldos y ¡era retroactivo!”.

“Había que re-liquidar todo de nuevo. Yo subía con tres maletas con dinero desde al Banco del Estado los días de pago”.

“Después del golpe del 73 me fui a Argentina, Río Gallegos y trabaje en una constructora haciendo postulaciones a licitaciones de obras públicas. Volví a Punta Arenas y había trabajo, pero, de jefe de obra. Apechugué e hice, entre otras, la primera etapa del alcantarillado de Porvenir y el re-pavimentado de la Plaza de Armas”.

“Por si alguien se acuerda de las baldosas sueltas, diré que el día antes de entregar la obra, mi jefe ordenó baldear la plaza y el agua se filtró debajo de las baldosas con la consecuencia que la escarcha, las soltó. (Conste que se lo advertí)”.

“Después fui a terminar unas casas a Natales y entré de locutor a Radio Payne. Me prometieron que iban a estar a mi lado el primer día de mi iniciación, pero pasó la hora y nadie llego. Salviat, el control, tocó el timbre y me dijo: -Oiga; Cuando yo le prenda la luz, usted habla”.

“Gracias al apoyo de mi vecino don Carlos Pardón, ingresé a trabajar en radio Minería, donde era director Ramón Utz Monsalve. Ahí estuve tres años. Hacía el noticiero del mediodía con el ‘Pato Mladinic’, muy buen compañero, amigo, además, un caballero a carta cabal. También reporteaba en calle, con protestas y todo”.

“Hay un par de anécdotas que nunca olvidaré. Ocurrieron en Radio Minería. Un día, en la mañana, sabíamos que se iba a cortar la luz en la planta y se suspenderían las transmisiones. Entonces solo leía el informe del tiempo, después que el ‘Pato’ Mladinic diera a conocer el boletín de noticias de la hora. Yo estaba sentado frente a él. La sala de control estaba a oscuras, raro”.

“Digo, más o menos así: -Humedad relativa del aire 46%, viento de superficie a 30 kilómetros por hora y temperatura 9 grados Celsius y, el ‘Pato’, me mira y me dice enérgico: -Esa será la temperatura del culo, enano farsante, yo sé que no pediste los datos. ¡Que falta de respeto a la profesión el informar a nuestros auditores dándole datos falsos!”.

“Yo transpiraba a mares y no me salía el habla. Miraba la ampolleta prendida de la mesa, que indicaba que estábamos al aire. No podía creer que mi amigo y referente el ‘Pato’ Mladinic me estuviera haciendo eso. Me vi saliendo con mi tacita de la radio para no volver más. Se prende la luz de la sala de control y Ramón Utz dice por parlante: -Don Mario, no se preocupe, hace una hora que no estamos transmitiendo; se cortó la luz”.

“Estaba todo el personal de la radio riéndose a carcajadas”.

“En otra ocasión estaba entrevistando en su oficina y en directo al gerente del Banco Central, René Chateaux Spencer y de repente, se abre la puerta de la oficina y entran tres detectives apuntándome con sus pistolas. Don René, sigue hablando y suavemente, me empuja, alejándome un poco de él y con las manos, le indica a los tiras que bajen las armas”.

“¿Qué había pasado? Es que, cuando me acerque al entrevistado, y le entregué el móvil para que fuera contestando las preguntas, pasé, sin darme cuenta a pisar la alarma”.

“Estaba como tres años en Radio Minería y me parecía que la vida era muy monótona y ya había tocado techo. Hasta me correspondió hacer un reemplazo en TV Nacional con un sueldo de $50.000”.

Rumbo a Santiago

“Me decidí partir a la capital y en febrero de 1985 partí a Santiago a probar suerte”.

“El lunes siguiente al terremoto ocurrido el 3 de marzo del 85, ingresé a trabajar a la Tesorería de la Municipalidad de Lo Prado. Todo estaba en ruinas”.

“El tesorero me ordenó separarlos documentos de ingreso y egreso. Lo hice rápidamente incluyendo el estado mensual. Cuando regresé nadie me hablaba y el jefe me miraba con cara de pocos amigos. ¿La razón? Porque con mi estándar de trabajo estaba muy adelantado con relación a mis compañeros y yo era una bala para ello. Al final, creyeron que ro era un ‘sapo’ de la Contraloría”.

“Ya en ese tiempo iba los sábados al Archivo Nacional a leer los originales históricos de la Marina y de Punta Arenas. Un buen día me encontré con Hernán Vásquez (El ‘Guatón’ Vásquez) empresario pesquero. Este me dijo: -tengo una oficina de distribución de centolla y mariscos pero, casi no ganó nada. ¿Porque no te vienes a trabajar conmigo?

“No, le dije- estoy muy bien en la Muni y es pega estable”.

-Cuanto ganas? Preguntó. Le dije lo que ganaba, porque, de verdad su oferta no me interesaba. Y dice: -¿Si te pago un 50% más, mas comisiones, lo pensarías? Eso era otra cosa. Me hice cargo y, la oficina ‘tiró pa’ arriba’.

“Abastecíamos a los mejores hoteles y restaurantes. Los muchachos de Lan Chile se metían de primera a las bodegas de los aviones para sacar nuestras cajas de congelados. En la librería donde comprábamos conocí a Sandrita, mi señora hasta hoy. Miren como terminó esto: Un primo convenció a mi jefe de que se comprara un fundo en Perquenco, Temuco, y él se hizo cargo de la administración. No tenía dedos pal piano y no era muy empeñoso. El fundo se fundió y se llevó a la pesquera con él, porque la plata se iba al fundo”.

“Después de este fracaso, me consiguieron un trabajo de supervisor administrativo en el Consultorio 5 de Santiago. Tenía tres pisos, y como 200 profesionales. Mi cargo era de confianza del gobierno militar, claro. El primer día miré el reloj, eran las 8 de la mañana y le digo al portero: -‘Tráigame todas las tarjetas que no están timbradas’. Me miró con cara de espanto y dijo: – ‘Usted no puede hace eso’. – Si puedo -le dije, y si no me las trae, las iré a buscar yo. Entonces, médico, dentista, matrona o enfermera que llegó atrasado, tuvo que ir a mi oficina a buscar su tarjeta”.

“Hasta hoy me atienden gratis y tengo gran amistad con algunas doctoras”.

“Fue como en 1995 que jubiló mi hermana Margarita y con ella fundamos Cabo de Hornos Limitada, con Edmundo Martínez. Con Ceo de Antofagasta Minerals, proyectamos el rescate del cargamento de 600 toneladas de cobre, 18 de plata y unas 2 de oro, desde la fragata Cape Horn hundida en Pichidangui en 1869 y que se encontraba a 62 metros de profundidad. Hicimos nuestras propias cámaras submarinas y después de más de un año, encontramos el casco a ras de fondo. Es idéntica a la barca Ambassador de San Gregorio, en Magallanes. Se distinguía la cubierta del pecio (restos de la nave). Era emocionante. Una empresa de rescate haría el recobro, pero, no teníamos el permiso de la Armada de Chile. Fui a pedirlo y me dicen: -Yo creo que puede ser monumento histórico, tráigame el visto bueno del Consejo. Ya le habían dado permiso a otro buzo. Como yo estaba seguro de que no era monumento, recurrí a Contraloría en una humilde solicitud de una hoja oficio: ‘Señor Contralor, diga usted, si es monumento o no lo es’”.

“Pasaron dos años que fueron eternos y el contralor dictaminó: ‘No es monumento, porque no tiene decreto particular que lo declare. Puede otorgarse en concesión’”.

“En esos dos años hubo un temporal de lluvia que duró como una semana. El río Quilimarí se desbordó en el puente donde llega al mar, tapado por miles de metros cúbicos de escombros, vacas, casas, cercos, tablas etc. Cuando los infantes de marina tronaron la obstrucción, una capa de dos metros de basura nos tapó el barco”.

“Imposible hacer nada, tal vez ahora, que tengo la sentencia de propiedad, del barco con la carga y la robótica está muy avanzada, se pueda hacer algo”.

“Habiendo fracasado el rescate de la carga de la fragata, había que buscar otro objetivo. Me llegó el dato que la fragata Oriflama podía ser un objetivo de alto interés. Venía de Cádiz al Lima, Perú, con un cargamento de mercaderías finas y se hundió en la costa de Curicó en 1770. Era un mercante español llamado Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo. Su cargamento principal eran 600 cajones de cristalería de la fábrica del Rey de España, destinados a la nobleza de Lima. Además traía muchas telas, adornos y joyería nunca vistas hasta ahora. La Marina me dio el permiso de rescate y con él fundamos Oriflama S.A. Eramos los hermanos Martínez, el gringo Bud Eisler y yo. El más importante rescatador de tesoros de EE.UU., después de Mel Fisher del Atocha: Robert ‘Bob’ Marx vino a vernos desde Estados Unidos, cuando supo que teníamos el permiso. No amarramos nada con él, porque los Martínez, con el financiamiento del gringo estaban seguros de encontrarlo. Después de dos años, mucho esfuerzo y sacrificios, lo encontramos, pero, no en el mar. Estaba enterrado a 9 metros de profundidad en arena de la playa. Se hicieron excavaciones y tocamos la cubierta que estaba sin daño alguno. Cuando comprobamos la existencia del barco, aumentamos el capital y vendimos acciones: Hoy son socios nuestros Carlos Cardoen, Adolfo Ibáñez Santamaría, empresarios, ex almirantes e inversionistas. La fuerte oposición del gremio de los arqueólogos ha impedido que la Marina nos dé el permiso de extracción, aunque somos dueños por sentencia firme y ejecutoriada, de más de 10 años, de todo el barco y su cargamento”.

“Me cabe el sincero orgullo de haber iniciado yo solo este emprendimiento diciendo: – yo sé que está aquí, en este lugar. El mérito técnico del hallazgo es de Edmundo y Rodrigo Martínez, pero sin el financiamiento de Bud Eisler, nada hubiésemos hecho”.

“Hay en proyecto hacer dos museos en la ciudad de Curepto, con todo el contenido del barco. Su rescate cuesta como 20 millones de dólares. Como iniciador de la iniciativa se me reconoce como asesor senior del Directorio en todo lo histórico. La sociedad ya lleva gastados más de un millón de dólares, según el último balance. Pronto se verá en el canal de tevé La Red una entrevista de más de dos horas que me hizo la productora Glaciar Films. También me entrevistaron del diario El País, el más importante de España”.

Como miembro de Sociedades de Historia

Participé en varios Congresos de Historia del Museo Naval y Marítimo de Valparaíso. En uno de esos se me acercó el almirante Renato Valenzuela, presidente de la Academia, y me dijo: – Es evidente que usted es un erudito de nuestra historia, ¿no le gustaría pertenecer a nuestra Academia? Le respondí: -méritos académicos no tengo, sólo mi entusiasmo. -No importa, aquí se entra por mérito, yo lo patrocino me sugirió el almirante”.

“Ingresé con un trabajo inédito que contaba como el teniente Ignacio Serrano Montaner, héroe de Iquique, estuvo como ausente sin permiso por meses y buscado por la policía. Después fui invitado a dos congresos Iberoamericanos de Historia Naval en Lima y Guayaquil, Ecuador. No asistía mucha gente. En Ecuador, cuando me toca exponer, veo que el auditorio, que era muy grande, se llena con oficiales y cadetes del último año de la Escuela Naval. Mi tema era “La venta del crucero Esmeralda III y sus consecuencias en el Ecuador”. Yo no sabía que el tema era tan sensible allá”.

“Si estuvimos a punto de entrar en guerra con Ecuador. Lo que pasó fue que llegó una muy tentadora oferta de Ecuador a Chile, para comprar al contado, en 250.000 libras, ese modernísimo crucero que era el orgullo de la Marina Chilena y el más poderoso del mundo en ese momento. A nuestra Armada no terminaba de gustarle el Esmeralda III, porque el Esmeralda IV ya estaba en construcción y era mejor. Además con unos cuantos miles de libras esterlinas más, lo pagaban al contado. Bueno, el buque salió de Valparaíso, con bandera ecuatoriana y tripulación chilena, pero no hacia el norte, si no al oeste. Llegó a Isla de Pascua y siguió a Hawaii. Ahí, se subieron los japoneses, izaron su bandera del sol naciente y se lo llevaron a Japón. El cónsul ruso (Rusia y Japón estaban en guerra) protestó y Chile respondió: ‘Yo no le he vendido nada a los japoneses, le vendí a Ecuador’. Ecuador, por su parte, dice ‘Yo no le he comprado nada a Chile’.

Ecuador dedujo que Chile para no ensuciarse las manos, había usado la bandera del Ecuador para un negocio sucio, porque era neutral: Lo llamaron el crimen de la bandera y en el Senado de Quito, se discutió la declaratoria de guerra a Chile. Todo fue una maquinación del Banco Morgan, que tenía orden del Japón y millones de libras esterlinas oro, para comprar buques de guerra, en cualquier parte del mundo, sin discutir precios y al contado. Compraron las claves secretas de los dos países, depositaron en dinero a nombre de Chile en el Banco de Inglaterra e hicieron la compra”.

“Poco antes la Corte Suprema de Ecuador había declarado inocente al Presidente de Ecuador de la época exonerándolo de culpa en el caso”.

“Bueno, el caso es que yo me iba a sentar, después de recibir un estruendoso aplauso, cuando el comandante Sánchez, presidente de la Academia de Historia Naval del Ecuador, sube al escenario y me comunica que por votación unánime había sido incorporado como Miembro Correspondiente. Otro hermoso aplauso, ¡Inolvidable!”.

“Desde hace 22 años soy Hermano de la Costa, rol 2095, y mi nombre de combate es “Chono”, en memoria de mis ancestros chilotes. Mi abuela materna llevaba los apellidos Ojeda Hueico. Pertenezco a la Nao de Santiago, ‘La fundadora’ y asisto a las reuniones que hay todos los miércoles en la sede de Providencia. También, con mi cautiva (mi esposa) asisto a zafarranchos de combate, donde respiramos sincera camaradería”.

Sin lugar a dudas que es esta una bella historia que no merece más comentarios. Mario Guisande Pelic, es uno de tantos magallánicos que habiendo abandonado física, pero no espiritualmente la región, lleva el nombre de esta tierra hasta los más importantes escenarios de la cultura y la historia universal.