Mario Salas compartió sus vivencias como futbolista y entrenador a estudiantes del Colegio Punta Arenas

La plataforma Zoom se ha convertido en la estrella en estos tiempos de pandemia y confinamiento. Reuniones, charlas y conferencias han ocupado este programa, pudiendo asimismo, unir a personas de distintas ciudades. Y también ha comprobado ser herramienta muy eficaz en el ámbito educativo, permitiendo hacer clases, por ejemplo.

Pero en el Colegio Punta Arenas decidieron dar un paso más, con un ciclo de charlas para sus estudiantes y profesores, en las que tendrán a deportistas, académicos y gente del mundo de la cultura, contando sus experiencias. Y el primer invitado fue el ex entrenador de Colo Colo, Universidad Católica y la Selección Chilena Sub 20, Mario Salas.

Durante una hora, “El Comandante” como se hizo conocido en el ambiente deportivo, comentó sobre sus inicios como profesor de Educación Física, sus experiencias como jugador en Everton, Unión Española, Colo Colo, Santiago Morning, entre otros, y como entrenador. En términos globales, Salas expuso sobre cómo el trabajo en equipo se puede asimilar tanto en un club deportivo como en una institución educativa: “El mismo hecho de tener un deporte colectivo, invita a desarrollar el respeto por ti y tus compañeros, la idea de ser disciplinado; el fútbol ofrece una amplia gama de valores, no solamente para la persona en el deporte, sino en el desarrollo social de los jóvenes”. En esa línea, hizo una comparación con sus experiencias en la UC y Colo Colo, donde no terminó con las alegrías que esperaba.

“Este alineamiento que tiene que haber, en un colegio, por ejemplo, donde todos tenemos que tirar para el mismo lado, es tan importante estar mancomunado y generar esta sinergia en pos de algo, para lograr lo que queremos, y eso se dio en Católica”.

Y aunque durante su carrera ha conocido tanto de éxitos como de sinsabores, Mario Salas les confidenció a los estudiantes que lo que más lo motiva a continuar desarrollando su carrera es “sentir esa adrenalina, presión, y junto dos cosas fundamentales, mi vocación de formador y profesor”. En ese sentido, valoró especialmente su etapa como DT de Chile Sub 20, porque “tener chicos de 18-19 años a mi mando, fue grandioso, relacionarnos con los jóvenes, conocer sus sueños, preocupaciones, y logramos plasmar eso con el atrevimiento e irreverencia de la juventud”.

Los estudiantes tuvieron posibilidad de hacerle preguntas, las que respondió con muy buena disposición. Gabriel Almonacid le consultó sobre qué equipo le hubiese gustado dirigir, a lo que Salas respondió que “me falta la Selección Chilena y vamos a ser campeones mundiales. Me pasa que me encantaría cualquier equipo que me dé la posibilidad de trabajar tranquilamente porque los mejores lugares no garantizan que las experiencias sean buenas”.

Paloma Núñez, en tanto, le pidió su opinión sobre las diferencias salariales entre la Selección Chilena masculina y la femenina. Para Salas, “es terrible, pero no solamente en el tema deportivo, no es un tema de sexo, es de capacidades y las mujeres tienen capacidades superiores al hombre, tienen que ser igualitarias, en el tema laboral es de capacidades. Esas distorsiones y trabas a nivel social y económico tienen que romperse”, recalcó.

Al final, Mario Salas se despidió invitando a los estudiantes a seguir el camino del deporte: “Saludos a todos más allá de los colores y las camisetas, a los que les gusta el deporte, no hay nada malo en hacer deporte y hay que practicarlo más. A ver si después que pase todo esto nos pegamos un pique a Punta Arenas a comer un asadito”.