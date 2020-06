Maritza Elgueta, presidenta de Patagonia Inclusiva: “El síndrome de Down es una condición, no una enfermedad”

Fallo de la Corte Suprema permitirá a estas personas contar con cobertura de salud.

A comienzos de la presente semana un fallo de la Corte Suprema acogió un recurso de protección en contra de la compañía de seguros Colmena, estableciendo que el síndrome de Down no es una enfermedad.

Para la presidenta de Patagonia Inclusiva, Maritza Elgueta, se posiciona a las familias de personas con síndrome de Down, de manera que puedan hacer valer sus derechos como ciudadanos, incluidos el derecho a salud y a no ser perjudicados en sus coberturas de seguros, ni mucho menos a ser discriminados por lo que equívocamente se consideraba como enfermedad.

En su opinión, es un avance que sirve como precedente para que no existan otros casos de discriminación basado en la ignorancia de calificar el síndrome de Down como enfermedad y para seguir insistiendo en el bienestar de todas las personas con discapacidad.

“Falta ver con normalidad lo que a ojos de otros ven diferente. Si se centraran en que todos somos iguales ante la ley, con los mismos derechos, no existiría discriminación ni negación a algo tan fundamental como lo es, el derecho a la salud y falta sensibilidad, incluido al personal médico”, enfatizó Elgueta.

Sobre el mismo tema, el director del Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), Iván González Cresp, valoró el fallo pues representa un paso más en la construcción de una sociedad más inclusiva, sentando un precedente que reconoce que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino una condición, permitiendo dar cobertura de salud y aliviar la carga económica de sus familias. “Esto va en línea con los compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile, y la normativa interna, que garantiza y asegura a las personas su igualdad y no discriminación por razones de discapacidad”, acotó.