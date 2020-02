Más de 10.000 raciones prepara al mes la Central de Alimentación del Hospital Clínico

Cada alimento es sometido a un proceso de estricto control de calidad y responde a las necesidades individuales de cada paciente.

Cada paciente que ingresa al Hospital Clínico es evaluado por una nutricionista, donde se tiene en cuenta el diagnóstico médico, la edad, si puede comer o si necesita asistencia, hasta las creencias religiosas y, en base a ello, se define la pauta alimentaria. Se trata de un trabajo que está a cargo de diez nutricionistas, acompañadas de los equipos de la Central de Alimentación y del Servicio Dietético de Leche.

La nutricionista Maritza Ojeda explicó que se trabaja en un proceso continuo que parte desde que los proveedores ingresan los insumos al Hospital Clínico. Esos insumos pasan a distintas áreas para su limpieza y luego se guardan en despensas, bodegas y cámaras. Una vez limpios recién pasan a la zona preliminar y luego de operaciones fundamentales, donde los alimentos reciben los procesos respectivos, para finalizar en una línea de producción con el alimento listo y preparado para distribuirse a los pisos respectivos.

Todos los pacientesse evalúan

Daniela Farías, nutricionista clínica de dicho centro asistencial, señala que “recibimos a todos los pacientes a su ingreso y realizamos una visita clínica diaria a cada persona hospitalizada en el servicio. En promedio evaluamos diariamente unos 80 pacientes por piso. Revisamos la ficha clínica con que ingresa el paciente y según sus antecedentes médicos, además de la edad, creencias religiosas, enfermedades crónicas, se le programa su alimentación diaria, que puede ser desde un régimen cero (nada) o pasar por líquidos, consistencias como papillas y sólidos, pero eso depende de cada persona”, dijo la profesional.

“Nuestro objetivo es velar por la nutrición de todas las personas. Usamos todas las alternativas y toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance para cubrir sus necesidades, sea como sea”, explica Maritza Ojeda.

En este sentido, hay varias vías en las que se puede nutrir a un paciente, la más normal es por boca, pero puede ser que no pueda comer solo y requiera asistencia. “Hay pacientes que no pueden comer y se recurre a otras formas para nutrirlo, por ejemplo la alimentación por sonda, que puede ser vía nasogástrica (es lo más habitual) o directamente al estómago. También puede ser por vía endovenosa”, señaló.

Por mes, se preparan entre 10 mil y 11 mil raciones. Aunque hay que tener en cuenta que también entregan la cena a los funcionarios de lunes a viernes y el servicio de almuerzo y cena los fines de semana. El almuerzo de lunes a viernes lo entrega la empresa Sodexo. Hay dos centrales de producción, la Central de Alimentos es una de ellas y la segunda es el Servicio Dietético de Leche, que prepara mensualmente un promedio de 4.500 fórmulas ya sea lácteas o enterales.

Central de Alimentación

La nutricionista Viviana González, quien es la jefa Central de Alimentación, indicó que cuentan con equipamientos que permiten asegurar la calidad del proceso, por ejemplo, cuentan con hornos industriales que se programan dependiendo de los alimentos, “además tenemos un abatidor de temperatura, que da un golpe de frío y congela, en un proceso que es súper rápido, lo cual no es menor pensando en la proliferación bacteriana y evita que se forme las partículas de agua que rompen la fibras”. Agregó que lo anterior ha permitido reducir la cantidad de alimentos que se eliminan “porque si no se usó se puede emplear al día siguiente con la certeza que no va a tener contaminación de agentes patógenos”.