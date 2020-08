Más de 105 mil unidades contempla séptima entrega de canastas de alimentos para escolares

Como ha sido la tónica desde marzo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, y el Ministerio de Educación, se encuentran coordinando la entrega de canastas de alimentos para los estudiantes, que ya va en su séptimo proceso. Tanto el seremi de Educación, Rodrigo Sepúlveda, como la directora regional de Junaeb, Paula Vidal, llegaron hasta la Escuela Juan Williams para coordinar el inicio de la entrega correspondiente a agosto.

En esta oportunidad se entregarán 105.675 canastas, de las cuales 78.705 corresponden a la provincia de Magallanes; 20.697 a Ultima Esperanza; 5.097 a Tierra del Fuego y 1.176 a la provincia Antártica. “Esperamos que las familias se acerquen a retirar, porque en la sexta entrega sentimos que algunas familias no llegaron, y les pedimos que se reorganicen. Hemos tenido un porcentaje no menor de familias a las que hemos tenido que llevarles las canastas a sus hogares y no es la idea”. En la Escuela Juan Williams, cuya matrícula es de 588 estudiantes, estarán a disposición 350 canastas, según detalló la directora, Hilda Iribarren, a partir de mañana de 10 a 15 horas, una vez finalizado el armado.

“Vamos a seguir apoyando”

El seremi de Educación aseguró que “mientras no tengamos las clases presenciales y tengamos que realizar trabajo a distancia, vamos a seguir apoyando con canastas de alimentos a las familias. El calendario indica que la entrega durará dos semanas en la región”.

Finalmente, la directora regional de Junaeb añadió que a nivel regional, en cada ciclo, el promedio es de 16 mil canastas, que llegan a todos los colegios de la región y a jardines infantiles de Junji e Integra.