Más de 150 personas mejoraron su sonrisa

Salud municipal gestionó proyecto por 14 millones de pesos.

Más de 150 personas adscritas al consultorio Thomas Fenton, que abarca el sector de Playa Norte y poblaciones adyacentes, verán mejorada su sonrisa con el apoyo del programa de Buenas Prácticas del Servicio de Salud. La iniciativa fue valorada por los usuarios favorecidos con placas dentales, durante una ceremonia realizada el pasado viernes en dicho establecimiento.

Al respecto, Karen Schwarzenberg, odontóloga del programa, destacó que la meta inicial era de 158 prótesis para 100 usuarios, sin embargo la proyección es terminar con 200 prótesis instaladas en más de 150 personas. La selección de los beneficiados se realizó a través del programa Punta Arenas Sonríe. En septiembre se inyectó un nuevo presupuesto para el Servicio de Salud, razón por la que están siendo llamados nuevos pacientes, aunque existe una lista de espera.

María Cristina Valenzuela, de 65 años, una de las favorecidas, admitió que la prótesis dental le cambió la vida, por lo que se mostró muy agradecida por la dedicación y atención de los profesionales. “Yo era una persona muy apagada y no compartía con nadie porque me faltaba la dentadura, no salía y tenía una pena muy grande porque no lograba mejorar mi sonrisa. En cuatro años he logrado una sonrisa muy bonita, preciosa, me voy llevando mi sonrisa de oreja a oreja”.

Paul Maillard, 70 años, exhibiendo su mejor sonrisa, reconoció que “realmente no había visto tal eficiencia y compromiso con la gente, como la de los funcionarios del plan dental. “Yo viví por más de un año el problema de no tener dientes y trabajo en una empresa en atención a público, entonces realmente para mí era muy importante tener una dentadura…Empezó este plan y en forma muy rápida se concretó este anhelo, no puedo sino agradecer a todo el equipo”, complementó.