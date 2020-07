Más de 2 mil descargas de libros registra en Magallanes la Biblioteca Digital Escolar

Con bibliotecas cerradas y la imposibilidad de acceder a textos de lectura, los establecimientos educacionales han continuado trabajando para acercar a los estudiantes a la Biblioteca Digital Escolar, que se puso en funcionamiento en noviembre de 2018, y que a la fecha cuenta con más de 11 mil libros. Desde diciembre de 2018 hasta el 31 de mayo se realizaron 233.672 préstamos de libros. Durante el 2020 del 1 de enero al 31 de mayo de este año se cuenta con 174.702 préstamos en total, a nivel nacional.

En la Región de Magallanes se han descargado 2.258 títulos, siendo los libros más descargados “El Principito”, “Biología” y “Los Simpson. La historia familiar” además de textos de estudio de materias en particular.

Tal como lo destaca el secretario regional ministerial de Educación, Rodrigo Sepúlveda Tagle, “la Biblioteca Digital Escolar está disponible para todos los directivos, docentes, estudiantes y funcionarios de establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados, administración delegada y dependientes de servicios locales de educación del país. En el link https://bdescolar.mineduc.cl existen textos y recursos para todos los estudiantes, desde prekínder hasta cuarto medio, con más de 11 mil contenidos digitales”, acotó.

Sofía Silva Almonacid, cursa séptimo básico en la Escuela República de Croacia y desde pequeña demostraba su gusto por las historias y los desenlaces entretenidos. Con la pandemia y la imposibilidad de visitar la biblioteca de su escuela, se volcó a consultar libros en formato digital. “He entrado a la Biblioteca Digital Escolar desde antes que estuviéramos en pandemia y he estado fascinada con la cantidad de libros que hay disponibles. Supe de la biblioteca hace dos años. Le pregunté a mi mamá cómo entrar; ella averiguó con una amiga cuál era el link de la página y ella me dijo que entrara. Desde ese día, siempre he consultado muchos libros”.

“Entré a la página y empecé a leer los libros que me tincaban más, pero también he buscado libros de lectura obligatoria. Ahora leí ‘El Principito’, pero también tengo en reserva ‘La historia de los Simpson’. También supe que se podían bajar libros en idioma inglés lo que me parece súper entretenido”.

La estudiante enfatiza que “para mí, la lectura es muy importante porque los libros no sólo nos sirven para entretenernos sino también para desarrollar el lenguaje, para comprender cosas que antes no sabíamos. Nos ayudan a entender la vida, a expresarnos de manera social, a contar cosas interesantes a otras personas, nos dejan enseñanza que se pueden usar en distintas ocasiones de la vida. Cada libro tiene una historia distinta que nos deja una experiencia diferente”.

En tanto, Joaquín Barrientos, alumno de séptimo básico de la Escuela Juan Ladrilleros de Puerto Natales, contó que la Biblioteca Digital Escolar la descubrió “cuando me entregaron el computador de Junaeb. En este computador viene cargado el sitio y yo entré a revisar. Ahí me di cuenta de la cantidad de libros que hay, hartos entretenidos y fáciles de descargar. Lo que más me gustó de la biblioteca digital es que también hay audiolibros, que hacen más fácil aprender las historias. A veces leer se hace un poco pesado, pero el audiolibro ayuda porque uno se va imaginando las historias”.

“Yo entro casi todos los días. Busco libros que me gustan y también me he dado cuenta que están los libros que nos exigen en la escuela. Una opción permite que le cambiemos el idioma al libro, lo que es muy interesante porque se pueden leer los libros en inglés”, añadió.