Más de 200 canastas se recaudaron en “Gran cadena radial solidaria”

Son más de 200 canastas las que se recaudaron en la “Gran cadena radial solidaria”, donde comunicadores regionales se sumaron a las organizaciones sociales y voluntariados, quienes bajo el eslogan “Juntos saldremos adelante” reunieron alimentos para ir en apoyo de las personas que más lo necesitan.

La jornada fue convocada por la radio Presidente Ibáñez, Polar, Magallanes, My Radio, Soberanía, Constelación, Antártica FM, Calafate TV Austral y Miralop.

En la oportunidad, la presidenta de las Damas de Celeste (organización que forma parte de Arevol), Inés Vidal, realizó un positivo balance de la jornada señalando que van a poder armar al menos 200 canastas, que están pensadas para que a las familias beneficiadas les rinda al menos un mes. Sin embargo, éste es un balance preliminar, ya que aún hay empresas y organizaciones que han comprometido sus apoyos a la campaña con aportes que se realizarían el próximo martes.

En relación a la entrega, la dirigenta social comentó que se espera que en la semana se puedan armar las canastas de manera de comenzar con su distribución. En este contexto, recordó que por la pandemia y la necesidad de tomar medidas de prevención es que no puede haber mucha gente trabajando en el armado de las cajas.

Los beneficiados serán personas que se encuentran en una delicada situación económica y reciben apoyo de las distintas organizaciones. Además hay gente que se inscribió en las radios porque no les llegó ayuda por ser migrantes que no tienen carné y tampoco registro social de hogares o adultos mayores que no les alcanza con la pensión, entonces sólo pagan los gastos básicos, pero no les alcanza para comer, gente que además no saben tramitar las ayudas sociales.

La Red Regional de Voluntarios de Chile es una organización comunitaria funcional que está conformada por 14 organizaciones de voluntariado las cuales trabajan en distintos áreas sociales. “Quiero agradecer a los comunicadores que se sumaron que no nos soltaron de las manos y se sumaron a esta campaña, a ellos que nos entregaron su trabajo y su apoyo”, dijo la dirigenta.