Más de 200 test para Covid realizan en domicilios

A partir de esta semana notificarán los casos negativos A cargo de equipo del Servicio de Salud Magallanes

Más de 200 test para detectar el Covid realiza el Equipo de Seguimiento y Atención Domiciliaria del Servicio de Salud Magallanes, con lo que se busca aumentar la pesquisa activa de la enfermedad y con ello realizar los aislamientos respectivos. Los exámenes se captan en empresas o instituciones con mayor riesgo, los que se suman a pacientes prequirúrgicos que también deben someterse a esta prueba por protocolo.

El médico coordinador del equipo, Gustavo Almárcegui, explicó que tienen la responsabilidad de hacer el seguimiento de todos los casos de coronavirus, lo cual se realiza en relación a un protocolo, sin embargo, si una persona requiere más llamadas, entonces el seguimiento es mayor. En esa instancia se coordinan los tratamientos y la atención domiciliaria.

“La idea es que si se sospecha de que el paciente Covid tendrá alguna complicación, se genere una visita y ahí entra la segunda parte que es la atención en domicilio”.

Es uno más de los equipos de salud abocados a búsquedas activas en el marco de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Se realiza el testeo a empresas e instituciones consideradas de riesgo, de acuerdo a una evaluación que realiza la Seremi de Salud Magallanes, en base a la cantidad de público que atienden y el cumplimiento de las medidas de protección entre otros.

“El examen se realiza a personas que no presentan síntomas y que no se sospecha que tienen la enfermedad”, sostuvo el médico, quien agregó que la prueba es voluntaria y por lo mismo las personas se pueden negar a realizarse el examen, aunque esto último prácticamente no ha ocurrido.

Resultados negativos

A contar de esta semana, el equipo estará a cargo de la notificación de casos negativos que es justamente ahí donde se producen las mayores demoras.

Gustavo Almárcegui sostiene que en la región se toman alrededor de 400 muestras diarias, las que son informadas por dos equipos.

Este equipo no daba abasto para notificar la cantidad de resultados negativos que se generan diariamente, además que el equipo se conformó con especialistas del Hospital Clínico, quienes han debido retomar la atención a pacientes. Es la razón por la que dicha función se traspasó al equipo del Servicio de Salud. “Fue una tremenda mochila y cuando nos traspasaron la función habían más de 600 muestras pendientes que informar y esperamos que en la semana eso se pueda ir solucionando pero existe una demora en informar esos resultados y eso no lo podemos negar”.

Este equipo está conformado por 17 personas, entre médicos, enfermeras, kinesiólogos y técnicos de nivel superior en enfermería.