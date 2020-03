Más de 240 personas han sido atacadas por perros entre enero y febrero de este año

– Los ataques caninos tienen notificación obligatoria a la seremi de Salud.

Una niña de sólo seis años llegó hasta la urgencia del Hospital Clínico de Magallanes por el ataque de un perro en la calle Mina Loreto. La pequeña resultó con heridas de diversa consideración, por lo que fue sometida a las curaciones necesarias y fue dada de alta el mismo día de la agresión, el martes recién pasado.

Con ella son más de 240 personas las que han sido atacadas por perros en Magallanes, en lo que va del año (al 26 de febrero). Se trata de una cifra que ha ido en aumento en el último lustro.

Durante el año pasado, 1.271 personas llegaron a un servicio de urgencia por esta causa. Los ataques de perros son de notificación obligatoria y, por lo tanto, deben ser informados a la seremi de Salud en las 24 horas siguientes de la agresión.

Esta cifra representó un aumento de un 15% en relación al año 2018 en que se registraron 1.077 ataques.

Al acudir a un centro de atención, personal de salud procede a limpiar y curar las heridas y, generalmente, se prescribe un esquema de vacunación de cinco dosis: la primera el día de la mordedura y las otras a los 3, 7, 14 y 28 días, respectivamente. Respecto de la vacuna antirrábica, la indicación del médico dependerá de la mordedura y, en general, en la mayoría de los casos se opta por tal inoculación cuando los perros no son conocidos. Cuando el animal agresor puede ser observado o está vacunado, la antirrábica se puede obviar, sin embargo se estima que la mitad de los pacientes atacados por perros no completa la vacunación si no están en curaciones.

En encargado del Programa de Rabia de la seremi de Salud, Sergio Pérez, explicó que los centros asistenciales tienen la obligación de enviar los antecedentes en las 24 horas siguientes a la atención. Esto, porque cuando se produce un ataque de un perro, esta secretaría tiene la obligación de hacer la inspección al perro mordedor, si tiene sintomatología de rabia y si tiene sus vacunas y su microchip.