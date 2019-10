Más de 3 mil adultos mayores de Magallanes podrían verse beneficiados de la exención del pago de contribuciones

– Actualmente, rige la denominada rebaja del impuesto territorial para inmuebles, dirigido a personas vulnerables de dicho segmento, para que no paguen más allá del 5% de sus ingresos anuales. – La senadora Carolina Goic plantea que, al ser ésta una región extrema, todos los adultos mayores debieran quedar exentos del pago, como un reconocimiento a que las pensiones no consideran zona.

Diputados de la comisión de Vivienda plantearon la necesidad de que los adultos mayores se eximan del pago de contribuciones, ello considerando que, mientras sus jubilaciones son ostensiblemente menores a los sueldos que pudieron haber percibido durante la vida laboral, en la otra vereda se encuentran con que el valor de las propiedades va al alza, complejizando claramente el presupuesto para costear la rendición de impuestos.

A nivel parlamentario se reabrió este debate, aún cuando se dejó en claro que debe ser el Ejecutivo quien proponga un proyecto de esta naturaleza, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida del mentado grupo etario.

El 5%

La propuesta se encuentra en la mesa, pero lo que actualmente rige es lo que confiere la Ley N° 20.732, entre cuyos puntos más relevantes se cuenta una rebaja del impuesto territorial a las propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, estipulando que la tercera y cuarta cuota de un año y la primera y segunda del siguiente no podrán ser superiores al 5% del ingreso anual del propietario/a.

Sin embargo, en opinión de expertos dicha condición no sería del todo beneficiosa, dado que coloca un límite fijo entre los que pagan y los que no. En cifras, lo señalado se explica porque para optar a dicho descuento, la propiedad no debe superar los $89,1 millones lo que significa que sólo aplique en personas de ingresos medios y bajos. De ahí que, por ejemplo, el académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC, Javier Ruiz-Tagle, indicó a un medio capitalino que para evitar dicha traba es sugerible generar un impuesto a la venta de la vivienda. Esto quiere decir que al momento de pagar contribuciones, ‘la persona pueda quedar en cero’, debiendo cancelar eso sí los impuestos respectivos cuando el inmueble sea vendido.

Goic por la exención

De acuerdo con los indicadores socio-demográficos publicados por el Senama, tomados de la Encuesta Casen 2017 se advierte de este modo que entre los 0-59 años los magallánicos totalizaban 122.471, mientras que entre los 60 y 64 años la cantidad llegó a 8.109; de 65 a 69 la cifra se situó en 6.802, a la vez que entre los 70 y 74 años se contabilizaron 5.362 personas. Luego, para el rango 75 a 79 años la suma cifrada cerró en 4.192 y para 80 años y más se contabilizaron 4.745 personas, lo que arroja 29.210 adultos mayores equivalentes al 18% de la población regional.

De dicho total y según el Registro Social de Hogares, a junio de este año en la región son 18.040 las personas de 60 años o más que declaran ser propietarias. En el desglose, unas 14.240 personas (79%) se ubican en el tramo de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, de los que un número importante estaría exento del pago y otro, adscritos al descuento por ley, lo que no se pudo precisar al cierre de esta edición.

No obstante, considerando estos datos, se podría aventurar que, de la suma total, son unos 3.800 los adultos mayores que se ubican en el segmento de menor vulnerabilidad estarían afectos al pago de contribuciones y, por ende, con potencial de ser beneficiados si avanza la iniciativa parlamentaria.

Al respecto el alcalde

Claudio Radonich dijo que, “si bien es cierto el porcentaje de adultos propietarios de inmuebles no es comparable a comunas como Vitacura o Providencia, donde el 100% de las viviendas paga contribuciones, sabemos que cientos de vecinos mayores de nuestra comuna pasan momentos muy complicados cada vez que tienen que enfrentar el pago de este impuesto territorial”. Precisó que sería aventurado señalar una cifra en cuanto a la cantidad de personas que se podrían beneficiar con una exención del pago de contribuciones.

En cuanto a la cifra de adultos mayores que están afectos en Magallanes al pago de contribuciones, se escaló la consulta vía correo electrónico a la unidad de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, datos que al cierre de esta edición no se pudieron obtener.

Aún así e independiente de las cifras, la senadora Carolina Goic fue enfática en señalar que lo justo es que los adultos mayores no paguen contribuciones por la vivienda en que viven.

“De lo contrario, lo que hacemos es castigar a quienes han trabajado toda la vida y al jubilar disminuyen sus ingresos. Creo que es importante que sea la vivienda que habitan y es complejo establecer el límite en relación al tamaño o valor de la vivienda porque el factor más importante son los ingresos que generan. En el caso de la región lo que he planteado es que, por nuestra condición de zona extrema, todos los adultos mayores debieran estar exentos del pago de contribuciones y es un reconocimiento a que las pensiones no consideran zona, a diferencia de las remuneraciones en algunos casos. Por otro lado, sería un incentivo para que muchos mayores permanezcan en Magallanes”.