Más de 50 casos de maltrato a adultos mayores se registraron en tres meses en Magallanes

La defensora mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en Magallanes, Constanza Hernández Castillo, reconoció que hay un aumento de casos y de consultas por situaciones de maltrato a personas de sobre los 60 años, al igual que denuncias sobre abandono y vulnerabilidad.

Ante esta alza, que inquieta no sólo a nivel de la región, sino del país, la profesional indicó que se ha buscado desarrollar un trabajo intersectorial que ha permitido dar una respuesta integral a quienes lo han solicitado.

A nivel nacional en el contexto de la pandemia del coronavirus, durante los meses de marzo, abril y mayo se recibieron 3.110 casos relativos a situaciones de vulneración de derechos de las personas mayores, lo que representa un aumento del 336% respecto del mismo periodo del 2019.

En Magallanes, durante todo el año pasado, se recibieron 89 casos, en tanto que este año en sólo tres meses se ha registrado más 50 denuncias. “Entonces, hay un aumento de casos de vulneración de derechos a las personas mayores en los distintos ámbitos”, reforzó.

La profesional explicó que estos son situaciones que están directamente relacionadas al maltrato de los adultos mayores, donde no sólo hay casos de violencia física y psicológica, sino que además se han presentado casos de abandono en que las familias no se hacen cargo de las necesidades de estas personas, las que terminan solas.

“En nuestro trabajo lo que hacemos es promover el buen trato a las personas mayores cuyos derechos deben ser respetados y reconocidos. Mucha gente deja de tomar en consideración la opinión de los adultos mayores porque están viejos. Pero, no porque uno avance en la edad, pierde estos derechos”, comentó, insistiendo en la importancia de visibilizar los derechos de este segmento poblacional, dado que los principales agresores suelen ser los hijos o los familiares directos.

En circunstancias habituales, los adultos mayores o sus familiares concurrían directamente al Senama. Sin embargo, por la pandemia del coronavirus los casos se están recibiendo a través del Fono Mayor 800-400-035, donde se entrega apoyo emocional y acompañamiento a las personas mayores.

“Se le dio otro realce tras la pandemia y los casos se derivan a los profesionales correspondientes en las regiones. No es cualquier número 800 porque los profesionales sí responden. A veces llaman para contención sicológica, pero cuando llegan estos casos y se derivan a la región y se comienza a gestionar la resolución de ellos”, dijo.

La figura del

defensor mayor

La profesional explicó que el cargo de defensor mayor se incorporó en febrero de este año como parte de las gestiones institucionales del Senama, que se enmarca en la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato.

Este programa que se creó hace algunos años y busca promover los derechos humanos de las personas mayores, mediante la articulación intersectorial e interinstitucional, así como también avanzar en la prevención del maltrato y de la vulneración de derecho, promoviendo la coordinación psicosocial y el acceso a la justicia de las personas mayores.

Debido al aumento de los casos de maltrato o abuso a los adultos mayores que se detectó a nivel nacional es que surge este defensor mayor para poder fortalecer el actuar del programa y de esta manera responder al aumento de las vulneraciones de derecho. Además era una forma de apoyar las escasas facultades y atribuciones que tenía Senama para intervenir desde el ámbito legal y jurídico.

“Mi rol es entregar asesoría legal especializada a las personas mayores entendiendo por adulto mayor a aquellas personas de 60 años o más… Acá lo que resalto es que no hago diferencia entre adultos mayores. En el caso del defensor mayor no se califica ni económica ni socialmente a las personas mayores, sino que todas las personas que tienen 60 años o más que se contactan con Senama reciben atención”, dijo.

Explicó que el equipo de la unidad de Derechos Humanos y maltrato está compuesto por una dupla socio jurídica, que en el caso de Magallanes es la trabajadora social Sandra Alvarado, que es la encargada del programa, y ella como defensora mayor.

Si bien como Defensor Mayor entrega asesoría, no tiene la facultad de representar jurídicamente a las personas en tribunales y es por ello que si, luego de ser asesorados por Senama, necesitan un abogado que los represente en juicio, es que se hace la coordinación con las demás instituciones que están facultadas para ello, como la corporación de asistencia judicial. Además, Senama tiene un convenio con la clínica jurídica de la Universidad de Magallanes, a la que también se le derivan los casos.

“Senama no tiene muchos recursos humanos, por lo que no se puede hacer todo directamente”, advirtió, pero valoró que, si bien en varios campos no están facultados, articulan las redes y las coordinaciones con otros organismos.

“En lo personal, agradezco la respuesta que hemos tenido de toda la red local pública o privada porque se ha podido dar respuesta a los distintos casos”, dijo.