Más de 50% de avance presenta toma de muestras de estudio de prevalencia del Covid

De acuerdo a lo planificado en el cronograma de trabajo, e incluso más rápido de lo proyectado, se está desarrollando la toma de muestras para el Estudio de Prevalencia de Anticuerpos en personas asintomáticas de la ciudad de Punta Arenas, que ejecuta el sector salud de Magallanes. A la fecha ya se han realizado sobre él 50% de las muestras requeridas, de un total de 813 presupuestadas. La elección de qué casas son encuestadas e invitadas a participar, se realiza siguiendo un modelo probabilístico que permite seleccionar viviendas al azar.

La seremi de Salud, Mariela Rojas, agradeció a las personas que ya han aceptado participar de este estudio, informando que los equipos se encuentran desplegados en terreno y podrían tocar la puerta de un hogar cualquiera para consultarles si quieren ser parte de esta investigación, que es de carácter voluntario. “Insistimos que siempre los funcionarios de Salud de este proyecto se identificarán y mostrarán su credencial institucional, explicándoles que el procedimiento consiste en la aplicación de una encuesta y la toma de sangre. Para esto los equipos cuentan con los elementos de protección personal requeridos, los que son de un solo uso y son desechados después de cada visita domiciliaria”.

La población objetivo son personas asintomáticas, esto significa que no presenten síntomas de Covid-19 en el momento de la visita o durante los últimos 15 días, los cuales son compromiso del estado general, tos, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor al tragar, romadizo, dificultad para respirar, manchas en la piel, diarrea, escalofríos, pérdida del olfato o gusto.

La doctora en Enfermería y académica de la Umag, Silvana Estefó, detalló que como Universidad de Magallanes siempre están atentos a cualquier requerimiento que puedan cubrir desde su expertise, y por eso trabajan con la doctora en enfermería Claudia Eterovic en este estudio de prevalencia, en todo lo que es la planificación, el proyecto y la ejecución. “La importancia de este estudio es que estamos trabajando con personas que no han presentado síntomas de Covid-19, por lo tanto, no han acudido nunca a un centro asistencial a solicitar algún tipo de examen relacionado con esta enfermedad. Lo que va acarrear este estudio es que vamos a poder saber qué personas asintomáticas tuvieron Covid-19, no fueron diagnosticadas, pero sí crearon inmunidad”.

Las muestras obtenidas son procesadas en el Laboratorio del Hospital Clínico y luego se comunica el resultado a los participantes. El resultado del examen de serología se entrega vía telefónica o por correo electrónico en un plazo no mayor a 72 horas.