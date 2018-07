Más de 500 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar han recibido ayuda de manera confidencial y gratuita

Asesoría judicial y psicológica es una de las alternativas que entrega la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Oficina Comunal de la Mujer, a féminas que sufren algún tipo de violencia. Es una iniciativa preventiva, que busca atacar uno de los delitos más comunes que enfrenta la sociedad actual y que más ha costado disminuir, por el temor que enfrentan las víctimas a la hora de denunciar.

Las afectadas pueden llamar al teléfono 61 2200361 o al 61 2200651 o concurrir a las oficinas de Avenida Independencia 830, donde serán atendidas y acompañadas en el delicado proceso. “Que nuestra ciudad no tenga femicidios es un objetivo de todos y no hay que esperar llegar a eso. Hay muchas personas que lo están pasando mal, no tienen dónde ir. Frente a eso, nosotros queremos ayudar y proteger”, remarcó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

En el marco de este programa se entregaron más de 300 atenciones jurídicas y más de 500 atenciones psicológicas, durante 2017, y este año continuarán con este trabajo preventivo.

En la oportunidad, el jefe comunal comentó que pese a todas las campañas, en el país hubo cuatro femicidios seguidos el mes pasado. “Lo importante es prevenir y eso pasa por dar un espacio a nuestras vecinas que sienten que están viviendo en un ambiente complejo, con acoso psicológico que es con lo que se comienza y no solamente a las personas que viven en pareja, sino también a los pololos”, advirtió.

Destacó que las atenciones se entregan de manera gratuita, pero en un ambiente cerrado y en un espacio confidencial.

“Queremos hacer un llamado a que las mujeres que tengan un problema o que conozcan a alguien que esté en esta situación que se acerquen y consulten, tenemos atención, pero podemos derivarlas. Muchas veces no tienen una red familiar, muchas veces piensan que va a pasar si el hombre es el único proveedor donde viven. Desde que comienzan los hechos de violencia hasta que denuncian pasan siete años, la idea es que se nos acerquen antes”, instó Radonich.

La directora de Dideco, Elena Blackwood, llamó a las mujeres de la comuna a usar estos espacios disponibles, que tienen un carácter privado para una atención reservada en caso que lo requieran.