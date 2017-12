Más de 80 agricultores se aprestan a participar en la Expo Magallanes 2018

Para enero próximo, la Expo Magallanes ya tiene asegurada la participación de más de 80 agricultores de la ciudad -usuarios de Indap- que a través de sus distintos productos esperan atraer las miradas de los miles de visitantes que se esperan para el evento a desarrollarse entre los días 22 y 29 de enero y que tendrá lugar en el Liceo San José, de Punta Arenas. En la oportunidad, los expositores del agro formarán parte de los 196 stands contemplados para el certamen que en promedio concita la presencia de más de 35 mil visitas.

Todo ello quedó confirmado en la última semana durante un encuentro que sostuvieron en dependencias del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) de Punta Arenas, el director de la entidad Víctor Vargas y una decena de agricultores locales. En la oportunidad, el organismo formalizó a través de la Asociación Gremial Industrial y Artesanos (Agia) -encabezada por su presidenta, Teresa Celedón- la entrega de un aporte económico cercano a los 3 millones y medio de pesos, que apalancará la iniciativa en que los productores aprovecharon de invitar a la comunidad a participar de la Expo Magallanes.

Una de las representantes del sector productor es Leidy Castro, de 32 años, quien llegó a nuestro país hace doce años procedente de Colombia. Nunca antes había trabajado la tierra y actualmente, está orgullosa de sus logros. “Imagínate, me dedicaba a la manicure en mi país, y acá empecé primero con las plantas, sentí que eso me llenaba y hoy además tengo lechugas y cilantros. A todas las ferias que me invitan, voy. Gano plata, me siento realizada y puedo cuidar a mis hijas”, dijo.

En la ocasión, la presidenta de Agia, Teresa Celedón, valoró el aporte de los campesinos a la Expo Magallanes y destacó la alianza que mantienen con el Indap. “El desarrollo de la agricultura en estos últimos años ha sido increíble y nos sentimos parte e involucrados en ese éxito. Ellos han crecido cada año y siempre nos sorprenden con sus productos sanos y necesarios”, indicó.

Relacionado