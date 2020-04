Más de 9 mil solicitudes ingresaron a la Agenda Social Municipal en la primera semana de funcionamiento

Municipio de Punta Arenas

La Dirección de Desarrollo Comunitario se encuentra reforzando los equipos de atención para acelerar la respuesta a los vecinos

Una gran demanda de solicitudes ha tenido, en su primera semana de funcionamiento, la Agenda Social implementada desde la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de Punta Arenas, para ayudar a los vecinos de la comuna en materia de arriendos, alimentación, medicamentos, servicios básicos y pañales.

Durante la primera semana de funcionamiento, ya se han recibido más de 9 mil solicitudes a través de llamados telefónicos y correos electrónicos, restando muchas que no han podido ser atendidas aún, debido a la alta demanda existente.

“El jueves 9 de abril, el primer día de funcionamiento íntegro que tuvimos, entraron más de 2.200 llamadas y más de 1.300 correos electrónicos, una cifra nunca vista, tomando en cuenta que en Dideco, de manera presencial, se atendían máximo 30 o 40 personas al día”, indicó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Elena Blackwood, realizó un llamado a la comunidad a la comprensión. “Yo le quiero pedir a la gente paciencia. Nosotros estamos haciendo esto con una tremenda responsabilidad. Acá los recursos que se han destinado son recursos públicos, el Municipio es fiscalizado por la Contraloría, por lo tanto cada aporte que hacemos tiene que ser con una rendición, con la documentación que se requiere”, afirmó la directora de Desarrollo Comunitario, Elena Blackwood, indicando que igual se ha buscado flexibilizar los procesos a través de la modificación de algunos decretos, para poder llegar a la mayor cantidad de vecinos posible.

Según se indicó, del total de llamadas y correos electrónicos recibidos, cerca de un 25% se concretan en apoyos reales, debido a que entre un 40% y 45% de las llamadas son realizadas sólo para consultas generales sobre la ayuda que se está entregando, sin una solicitud concreta de los vecinos. “Nosotros lo que hemos pedido es que, por favor, los correos los completen con la mayor cantidad de información que puedan, porque eso facilita el proceso. Los correos que vienen con toda la información pasan directo a las asistentes sociales”, señaló la directora de Desarrollo Comunitario, agregando que a la fecha ya hay 600 casos con evaluación social.

Por otro lado, se explicó que se están reforzando los equipos para poder mejorar el nivel de respuesta a los vecinos, para lo cual se han destinado a asistentes sociales que trabajaban en otros departamentos municipales, para que se unan a la Agenda Social. Junto con ello, la semana pasada se sumó nuevo personal administrativo destinado exclusivamente a responder los correos electrónicos, tarea que en principio realizaba la misma persona que respondía teléfonos.

“Lo que estamos tratando de hacer es ser bien justos en la entrega de estos beneficios y se analiza caso a caso. Acá las asistentes sociales tienen una tarea súper importante, relevante, porque ellas son finalmente las que van resolviendo de acuerdo a los antecedentes que evalúan. Y hay que considerar además, que no estamos haciendo visitas domiciliarias, que era parte de las tareas de las asistentes. Nosotros estamos haciendo todas las entrevistas vía telefónica, y por eso le pedimos a las personas que sean bien claras en la explicación de su situación”, agregó Elena Blackwood, haciendo énfasis en que hay requisitos para las personas que tienen su Registro Social de Hogares bajo el 60%, otros requisitos para quienes tienen sobre ese tramo, y otros para los que no cuentan con el Registro Social de Hogares.