Más de mil adultos mayores podrán lucir nuevas sonrisas gracias a operativo dental

La Unión Comunal de Adultos Mayores obtuvo por unanimidad este beneficio, que beneficiará

a personas mayores de 60 años de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.

Cristián Saralegui Ruiz

csaralegui@laprensaaustral.cl

Por unanimidad, el Consejo Regional aprobó la entrega de $51.618.000 a la Unión Comunal de Adultos Mayores, para financiar el proyecto “Operativo dental para adultos mayores Región de Magallanes”, que beneficiará a más de mil personas de la tercera edad en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales. El proyecto cuenta con la asesoría técnica del Centro Gerontológico de la Universidad de Magallanes, y se ejecutará entre enero y mayo de este año y contempla además, la atención de un centenar de adultos mayores postrados de Punta Arenas.

En el salón Nelda Panicucci de la intendencia se realizó la entrega simbólica del cheque a la Unión Comunal del Adulto Mayor de Punta Arenas, cuya presidenta Rosa Hernández Klaus llamó a inscribirse, hasta marzo, en la sede del organismo, en Covadonga 058, los miércoles de 10 a 12 horas y en Fagnano esquina Armando Sanhueza, en el Centro Diurno de la Universidad de Magallanes, todos los días de 10 a 12 y 15 a 17 horas.

“Este proyecto abarca a más de mil adultos mayores en la región, tenemos en Natales 200 atenciones, 100 en Porvenir, y 100 postrados en Punta Arenas. También se entregará un kit de limpieza a cada uno, consistente en un cepillo de dientes, pasta dental y enjuague dental, así como una cartilla educativa y aparte de eso, mientras estén en sala de espera habrá estudiantes de la Umag entregando talleres sobre atención bucal y de kinesiología. Este proyecto irá acompañado de un kinesiólogo para los adultos mayores postrados. Si se supera el número de inscritos, quedarán en lista de espera y ver si las autoridades, el próximo año, amplían el proyecto”, explicó la dirigente.

Los requisitos para inscribirse son tener sobre 60 años y estar anotado en los clubes de adulto mayor de la Unión Comunal de Punta Arenas, Natales y Porvenir.

Sin embargo, la representante de los adultos mayores de Natales, Gaby de Freitas, pidió que se incluyera también a quienes se encuentran postrados en esa comuna.

El cirujano dentista a cargo del proyecto, Jorge Jiménez Rojas, explicó que este operativo “es el quinto que desarrollamos, pero es el más grande. Antes logramos atender a 350 personas en las cuales se ejecutaron 150 prótesis y diversos tratamientos, en zonas aisladas como Puerto Edén. Esto de forma resolutiva, porque llevamos laboratorio, por lo que el paciente no queda al debe con las prótesis. Lo que hacemos es un tratamiento integral, que son de menor cuantía, pero llegamos a cerca de 300 personas. Vamos a cerrar el año con 1.300 personas, y trabajamos con clínicas modulares, al igual que el laboratorio. Entonces cuando empezamos, terminamos con los pacientes con sus prótesis puestas. Cirugía, operatoria, extracción de la muela del juicio, todo se hace”, detalló.

El especialista indicó que el plan incluye “pacientes postrados en domicilio, y tenemos intenciones de hacerlo en febrero, para que quede en alta en ese momento, porque no se puede visitar más de cinco domicilios, pues hay que armar y desarmar equipo. En Porvenir vamos a desarrollar el proceso con 100 personas, en una semana, y en Natales, 15 días. Y de ahí nos abocamos a Punta Arenas, que va a empezar después del 15 de febrero, estimamos, en el punto fijo que tenemos en Martínez de Aldunate 1737 que tenemos dos box clínicos, trabajamos entre cinco y siete personas, que incluye dentista, kinesiólogo, técnico e higienista”.

En tanto, la gobernadora Paola Fernández, valoró la iniciativa que tomó la Unión Comunal del Adulto Mayor para presentar este proyecto, “que da cuenta de la solidez de esta organización para tomar decisiones y atreverse a administrar más de 50 millones, en beneficio de sus pares. Nos dan muestras de cómo vivir un envejecimiento positivo, propositivo y además, derribando prejuicios respecto de todo lo que tienen por entregar las personas mayores a la sociedad”, felicitó la autoridad.

Felices con esta posibilidad

Al acto acudió gran cantidad de adultos mayores, que gracias a este operativo, podrá realizar los tratamientos que han debido dejar pendientes por años.

Luisa Mansilla, de la población Manuel Chaparro, comentó que “generalmente, es muy largo el proceso, la lista de espera es muy larga, hay personas que han estado hasta seis años esperando, entonces qué pasa en ese período, los dientes comienzan a caer, no tienen el arreglo, y esta es una oportunidad que no hay que desperdiciar”. En tanto, Adriana Barría indicó que “para mí que voy a tener 75 años es muy ventajoso, porque estoy sin nada de dientes; la placa que tenía ya no me sirve, me lastima y tengo que ver si tengo una carie, no es llegar y mandar a hacer una placa, y con la pensión que sacamos, de 140 mil pesos, no tenemos ni para ir al dentista. La última vez que me atendí fue en el hospital pero uno se anotaba y lo llamaban dos o tres años después. Como soy diabética, se me infectan las encías y no es llegar e ir a cualquier parte si uno no tiene dinero, ojalá nos resulte a todos, por lo menos para mantener los dientes que nos quedan”.

Teresa Nancuante también valoró esta iniciativa, tomando en cuenta que “hoy en día es muy difícil ir a un dentista. Las pensiones tampoco son tan altas y no nos alcanza. Por eso este programa es un beneficio. Tengo un club Santa Bernardita, que vamos a salir beneficiadas 16 personas. Somos del Barrio 18 y somos 22. Hasta el momento, no me había hecho nada, así que es primera vez que me haré algo, una oportunidad única”, destacó.

Otro que llevaba muchos años sin poder realizarse un tratamiento como corresponde es Manuel Canales Reyes, “porque en los policlínicos es hasta los 60 años y después hay que estar esperando muchos años para ser atendido. El último tratamiento bucal que me hice fue aproximadamente hace 12 años. He tratado de cuidarme la prótesis que me colocaron, pero con esto tendré la posibilidad”, agradeció.