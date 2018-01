Más de mil migrantes ingresaron a Magallanes en 2017

Roberto Vilches Silva

rvilches@laprensaaustral.cl

Las extremas condiciones meteorológicas de nuestra región, no son inconveniente para los 1.083 extranjeros que ingresaron el año pasado de manera regular, esto quiere decir por medio de la solicitud de visa, según los datos entregados por la gobernación de Magallanes.

Llama la atención que en los últimos años se ha vivido una clara tendencia de migrantes del Caribe, principalmente de Colombia (336) y Venezuela (203), superando incluso las visas solicitadas por países vecinos como Argentina (147) y Paraguay (144). Otro dato que destaca es la presencia de los haitianos en nuestra región, la que en un principio era de quince personas y actualmente llega a los 35 en situación regular.

Dentro de los destinos más exóticos que ha recibido nuestra región son ciudadanos procedentes de El Salvador, Fiyi, Indonesia, Singapur y Trinidad y Tobago. Incluso sólo se registró la visita de un croata durante 2017.

Paola Fernández, gobernadora de Magallanes recordó la historia de nuestra tierra, pero también hizo hincapié en que se debe respetar la soberanía nacional: “La llegada de migrantes a nuestra región no es un asunto desconocido para los magallánicos. Nosotros somos una región que se levantó con migrantes, por esa razón, respetando nuestra soberanía, debemos crear las condiciones para que las personas que llegaron desde otras latitudes a realizar un proyecto de vida, sientan que este es un país seguro para ellos y sus familias”, incluso la gobernadora hizo un llamado de inclusión hacia los magallánicos: “La presencia de nuevos migrantes no debería sentirse como un riesgo, sino más bien como un aporte a nuestra sociedad”.

En la misma línea el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich destacó las oportunidades que existen en la capital de Magallanes, para todos quienes vengan en el marco del respeto por la ley “nuestra ciudad es una ciudad de inmigrantes. Además estamos frente a un proceso de multiculturalidad a nivel mundial, lo único que pedimos es que todos quienes ingresen a nuestro país cumplan con las reglas y que se integren a la sociedad, participando activamente en diversas actividades”.

Finalmente el edil realizó un llamado de atención para toda la población migrante: “Punta Arenas siempre se ha caracterizado por ser una ciudad que acoge muy bien a los extranjeros, pero no quiero que eso signifique la formación de guetos, o sea de grupos minoritarios que no aporten al desarrollo de nuestra comuna”, sentenció la autoridad municipal.