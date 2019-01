Más de mil personas se beneficiarán de programa de atención dental

Con el objetivo de atender a más de mil personas que aun permanecen en listas de espera, se realizó el lanzamiento de la tercera versión del programa Punta Arenas Sonríe, iniciativa odontológica que busca resolver las listas de espera de personas que no son parte de los programas. El lanzamiento se efectuó en las dependencias del Liceo Sara Braun.

En la oportunidad, el alcalde Claudio Radonich sostuvo que esta es la tercera versión de esta iniciativa, que a la fecha ha permitido entregar atención dental a más de 5.000 personas. “Cuando llegamos con este programa nos encontramos con que habían más de 6.000 personas en lista de espera, que llevaban hasta ocho años aguardando por una atención, pero gracias al esfuerzo de la Corporación Municipal y de los dentistas y de los asistentes hoy tenemos alrededor de 5.000 personas con sus dientes sanos. Nuestra meta es que la próxima generación no use placas por no ir al dentista”, dijo el alcalde Radonich.

Agregó que esperan beneficiar a mil personas, con una inversión que bordea los 60 millones de pesos.

Se trabaja en los cinco consultorios y además se están ocupando los sillones dentales que están en el Liceo Sara Braun. “Estamos trabajando con un equipo que ha demostrado que tiene la camiseta puesta porque ha encontrado un valor agregado a que nuestra ciudad sea una ciudad sana, pero sobre todo para que podamos sonreír con la dignidad que se merece”, comentó el edil.

En relación a los beneficiados señaló que son pacientes de listas de espera, pero también se atenderá a personas por consulta espontánea de personas que se vienen a inscribir. “Hemos demostrado que se puede atender correctamente a todos, no sólo a los usuarios que son parte de los programas anuales, sino a todos los que no tienen los recursos para ir a un dentista privado”, indicó.

Actualizar datos

de usuarios

Por su parte, la Jefa del Area de Salud de la Corporación Municipal, Rosa Bidart Conejeros, explicó que el número de personas que no llega a la cita es de alrededor de un 10%, lo que igual genera un malestar en otras personas que sí quieren la oportunidad de atención y que por personas que no asisten se pierde. “Por eso el llamado es a actualizar los datos, cuando tenemos una lista de espera y realizamos un operativo que implica llamar a las personas, pero si el teléfono no corresponde eso perjudica, entonces es súper importante que la gente inscrita que quiera la atención dental actualice sus datos en el consultorio de origen”, remarcó Bidart quien agregó que con los teléfonos actualizados se realiza el contacto con los pacientes y se les fija la hora de atención.