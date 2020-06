Más de un centenar de personas actualizó su Registro Social de Hogares

Atención se realiza en Escuela Manuel Bulnes

Más de un centenar de personas actualizó sus datos del Registro Social de Hogares gracias a un operativo realizado en la Escuela Manuel Bulnes y que se mantendrá durante esta semana. El equipo municipal realizó inscripciones y también actualizó antecedentes.

El alcalde Claudio Radonich dio a conocer que este es un trabajo que busca apoyar a los vecinos que necesitan actualizar sus datos y contar con este instrumento que se usa para acceder a las ayudas que se entregan por parte del Estado. “Las ayudas y bonos del gobierno se han entregado con este instrumento, pero nos hemos encontrado con vecinos que no pueden acceder porque su ficha está desactualizada”, manifestó.

Recordó que este instrumento depende del Ministerio de Desarrollo Social, pero a la vez aclaró que es la municipalidad la que recoge los datos y es por ello que se han reanudado las atenciones a público, de manera que puedan adjuntar los finiquitos y otros documentos que las familias tengan.

Radonich reconoció que no ha sido un proceso fácil debido a las medidas sanitarias que son menester adoptar, en cuanto al distanciamiento social, uso de mascarilla y que no haya más de 50 personas al mismo tiempo. En todo caso el gimnasio de la Escuela Manuel Bulnes cuenta con calefacción e Internet necesario como para que no se produzcan interrupciones del servicio.

Las atenciones se realizarán desde hoy y hasta el viernes, entre las 9,30 y 13 horas y se entregan 150 cupos (por las existencias sanitarias), debiendo los asistentes cumplir con las medidas sanitarias vigentes.