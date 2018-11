Más de un centenar de portuarios se reúne de forma inédita en Punta Arenas para abordar prioridades del sector

Desde aspectos reglamentarios internos hasta líneas referidas al tema de pensiones, son parte de la agenda de contenidos, a los que suman la tentativa de levantar un proyecto para que el Estado incentive el accionar de los dirigentes, mediante un pago mensual, al menos para sustentar la movilización y otros ítem.

Desde ayer y hasta la presente jornada se encuentran reunidos de forma inédita en Punta Arenas, más de 100 trabajadores pertenecientes a la Unión Portuaria de Chile, quienes han elegido nuestra ciudad como sede para cerrar el 2018, abordando en conjunto una serie de temáticas que son de importancia transversal para el sector, las que van desde aspectos reglamentarios internos y de pensiones, hasta otros de carácter legislativo necesarios de ser tomados en cuenta por la autoridad.

Para el presidente de la Federación Portuaria de Magallanes, José Villarroel Maldonado, la presencia de referentes provenientes de 20 puertos de todo el país, ha sido la ventana idónea para levantar algunas de las preocupaciones que hoy son necesarias de regular a nivel nacional y también regional, puntos que fueron abordados en el sindicato de estibadores, ubicado en calle Lautaro Navarro, frente a la Aduana. “El que estén todos acá es un tremendo hito que se gestó durante un congreso realizado en Santiago. Fue ahí que propusieron a Punta Arenas como anfitriona de este que es el último encuentro del año, lo que es a la vez una oportunidad para que conozcan cómo es el trabajo en esta zona del país. Justo los que llegaron el martes pudieron notar el fuerte viento y cómo este afecta nuestras labores en el puerto”, acotó.

Apoyo a dirigencias

A nivel general, una de las líneas de trabajo más urgentes que busca consolidar el sector, está en la expectativa de presentar un proyecto nacional para que el Estado se haga cargo de los gastos en que deben incurrir los dirigentes portuarios, para cumplir sus roles sin afectar las finanzas personales. “Todos sabemos que no es mucho el ingreso que percibimos por nuestro trabajo y el ser dirigentes nos genera gastos económicos que no podemos compensar de otro modo, porque ir a reuniones u otras actividades, nos resta espacio de trabajo que significa en otras palabras, menos dinero. Por lo general, debemos movernos por todos lados para resolver problemas y en ese sentido el Estado debería hacerse parte y apoyar a los dirigentes con un incentivo monetario que podría ser de $100.000 a $150.000 mensuales para sustentar la movilización y otros ítems que no podríamos cubrir de otro modo al perder turnos por cumplir nuestro rol”, dijo junto con señalar que hasta ahora han tenido logros a nivel regional, como el hecho de que la EPAustral acogiera el reclamo de los trabajadores, de que se exija un ‘carné portuario’ para el ingreso a este recinto.

Queja contra la

dirección del Trabajo

Finalmente en el plano local, Villarroel Maldonado instó a que la actual administración de la dirección regional del Trabajo se acerque a los portuarios locales. “Es importante conversar, nuestra federación agrupa a tres sindicatos que suman 92 de los 200 trabajadores del sector y hace más de un año que no somos escuchados. La dirección del Trabajo abandonó rotundamente al sector portuario y requerimos que se hagan presentes, porque son ellos los que tienen que fiscalizar y exigir a las empresas, que respeten a los sindicatos y no intenten disgregarlos. Necesitamos más apoyo a los sindicatos y que la autoridad no sólo informe a las empresas, de los cambios legislativos que se van dando”.