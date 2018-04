Más de un centenar de proyectos de pequeños y medianos empresarios desarrollarán proyectos por un monto total de $526 millones

Un total de 116 proyectos de los sectores productivos de servicios, turismo, agropecuarios, entre otros, resultaron este año con la bonificación del 20% a las inversiones o re-inversiones productivas de micro, pequeños y medianos empresarios productores de bienes y servicios -realizadas durante el último período 2017 a 2018-, establecido en el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas, más conocido como DFL 15.

Así fue dado a conocer ayer por la seremi de Economía, Fomento y Turismo, Natalia Easton, y la subdirectora regional de Corfo, Liliana Ortiz, resaltaron los pormenores de la reciente convocatoria a la que se presentaron 158 proyectos, de los cuales (exceptuando los favorecidos), quedaron en lista de espera 38, los que podrán acceder al beneficio en caso de no materializarse las inversiones priorizadas. En tanto, cuatro proyectos postulados fueron declarados no admisibles por no cumplir con las bases del proceso.

En esta oportunidad se postularon iniciativas de las 4 provincias de la región y, en particular, de ocho comunas. En Punta Arenas, fueron beneficiados 49 emprendimientos; en Porvenir, 18; Puerto Natales, 34; Torres del Payne, 5; Primavera, 4; Río Verde, 3; Cabo de Hornos, 2 y Laguna Blanca, un beneficiado.

Menphis

El balance de la convocatoria fue dada a conocer en el marco de una visita que la secretaria ministerial y la subdirectora de la Corfo, que efectuaron al restaurante y fuente de soda Memphis, ambientado en los años 50, propiedad de Mauricio Pérez quien junto a 3 socios fueron beneficiarios del DFL -15 con más de 3 millones de pesos, lo que representa el 20% de su inversión. Esto les permitió comprar maquinaria, mobiliario, equipos de cocina para su local que es una propuesta innovadora como muchas que quisiéramos tener en el futuro.

“Sin duda entregar este fondo a Mauricio y a los otros 115 beneficiarios me alegra sobremanera, ya que uno de los principales focos del Ministerio de Economía será fortalecer el fomento, la inversión, el crecimiento y el desarrollo de micros, pequeñas y medianas empresas, y apoyar la generación de nuevos emprendedores con ideas innovadoras. Cabe señalar que este año se asignaron recursos por un monto de $526.222.000 millones y que representa un crecimiento del 10% respecto del año anterior”, señaló la seremi.

Por su parte, la subdirectora regional de Corfo, Liliana Ortiz, destacó la participación de los emprendedores en esta convocatoria. “Para nosotros, es muy importante poder difundir este fondo que Corfo administrará hasta el año 2025 y que promueve el desarrollo de inversiones productivas en la región y que se ejecuta todos los años”, apuntó.