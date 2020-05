Más de un centenar de trabajadores de locales nocturnos marchó por el centro de Punta Arenas

Unas 10 mil personas dependen de la bohemia magallánica.

Aunque los dirigentes habían expresado que no querían convocar a gran cantidad de personas y así evitar aglomeraciones, los trabajadores de locales nocturnos de Punta Arenas salieron igual a hacer oír su voz. La mayoría de ellos dejó de trabajar a mediados de marzo, debido al establecimiento del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe y el consiguiente toque de queda desde las 22 horas. Así, los bares, pubs, restaurantes, y night clubs quedaron sin abrir sus puertas y desde entonces, no han podido generar ingresos, sobreviviendo estos meses con los ahorros.

Y sobre todo tras el alzamiento de la cuarentena total para Punta Arenas, vieron cómo los negocios se reactivaron, menos ellos, lo que los motivó a protestar.

A casi dos meses de esa medida, los trabajadores de este rubro, entre los que se encuentran camareras, guardias, Dj’s, principalmente, se reunieron ayer para realizar una marcha hasta la intendencia y la municipalidad. El punto de encuentro fue el local Rilán 2, en Errázuriz con Armando Sanhueza, en la que con pancartas, los trabajadores y trabajadoras expresaron su sentir.

Miel, de nacionalidad argentina, fue una de ellas: “Lo que estamos viviendo es un desastre, que no tengamos para comer, porque trabajamos el día a día. Aparte que el gobierno nos cobra la visa de trabajo, y encima, la subieron 100 dólares. Ya me gasté todos mis ahorros y creo que deberían abrir los locales, si todo el mundo ya está trabajando, es más, la gente ya estando en cuarentena andaba en la calle y muy poca gente la respetaba. Está bien que abran con una capacidad para 50 personas, y bueno, si hay que trabajar con mascarillas y guantes, lo que sea, el tema es que trabajemos. Yo tengo que pagar arriendo, comida. Desde el 15 de marzo que estamos sin trabajar”, indicó Miel, que llegó desde Río Grande y trabaja en “El Varón Rojo”.

En tanto, Erika Alvarez, de Colombia, “como la mayoría de las que estamos acá, ya llevamos dos meses parados, sin ingresos de ningún tipo, sobreviviendo con los ahorros que ya se acabaron; muchas tenemos hijos, familia, en Colombia, que también están pasando por una situación muy dura, así que estamos esperando que nos den una ayuda o nos resuelvan algo, que nos den algún tipo de subsidio para solventar los gastos, alimentación. Estamos pasando por una situación muy difícil, porque todo lo que teníamos ahorrado, ya se acabó. Yo soy de Valle del Cauca, Cali, y estamos desde diciembre. No pensábamos (volver a Colombia) porque estábamos en trámites de visa, de residencia, la idea no es devolvernos, sino, seguir luchando acá por un bienestar común”, resaltó Alvarez junto a sus compañeras del local “Rumores”.

La esquina de Errázuriz con Armando Sanhueza fue el improvisado lugar en el que el Dj Nicolás Vega Vélez, de nacionalidad argentina, pudo poner música después de dos meses. “Para los que ponemos música ha sido muy complicado, yo tengo una hija recién nacida hace dos meses y ha sido demasiado difícil. Los ahorros se terminan rápido”. Consultado sobre cuál sería la mejor opción para ellos, si regresar a trabajar o tener una ayuda del Estado, el Dj del local “Mar Azul, que lleva 14 años en el rubro, cree que “cualquier opción serviría, porque no está nada fácil que el tema de la pandemia tenga solución”, expresó el Dj, que llegó hace seis años a Punta Arenas, proveniente de Buenos Aires.

10 mil personas

La vocera de la Asociación de Dueños de Locales Nocturnos de Punta Arenas, Yohana Castañeda, calculó que “por cada local hay 30-40 personas, cada uno tiene de 15 a 20 extranjeros, el promedio normal es de tres personas por cada familia, así que son más o menos 10 mil personas las que dependemos de la noche, porque esto abarca Dj’s, animadores, personal de aseo, administradores, garzonas, en fin, que solamente estamos reclamando nuestros derechos. Más de 2 mil personas estamos cesantes”. Entre ellos, cuenta gente de nacionalidad paraguaya, venezolana, colombiana, principalmente, “todas con la misma ilusión y en este momento nos estamos uniendo, nos olvidamos completamente de rivalidades y cualquier cosa. Realmente, no queremos que nos dejen abrir los locales hoy o mañana, sino que el gobierno nos dé algún tipo de solución, porque fuimos los primeros en cerrar y por lo visto, seremos los últimos en abrir”, concluyó Castañeda.

La caravana se dirigió por Armando Sanhueza, bajó Fagnano y llegó hasta la intendencia, donde lamentablemente para sus intenciones, el intendente José Fernández se encontraba ausente, por lo que fue el jefe de Gabinete, Juan Antiquera, quien les recibió la carta. “Salió una publicación donde se está aplicando una estrategia regional en el aspecto sanitario, productivo y económico; y está invitando a que los distintos actores de la sociedad, participen en mesa, incluso está haciendo una encuesta de la pequeña y mediana empresa para que digan cuáles son sus principales problemas y cómo se pueden llegar a resolver. La autoridad sí ha entendido, pero no es que en la región tengamos un saco de dinero y empecemos a repartir; nosotros nos debemos a una serie de normas que vienen de nivel central, lamentablemente es así”, reconoció Antiquera.

Ante ello, la dirigenta Juana Gómez Santana replicó: “Los dueños de locales nocturnos no le estamos pidiendo un saco de plata al país, porque jamás en la vida ha habido consideración, respeto y ayuda para los locales nocturnos. Este es el primer intendente al que nosotros recurrimos. Le digo al señor Fernández: que sea la persona que los locales patentados como nosotros, no lo olvidemos, que sea un intendente de toda la gente que vive en Magallanes y Punta Arenas y nos sentirnos abandonados como ahora, porque se nos vienen las patentes, los impuestos, la gente que trabaja para nosotros y que no podemos ayudar, porque no tenemos. Sabemos lo que estamos pasando, los cuidados, pero podemos ir de a poco viendo todas las medidas que el Servicio Nacional de Salud nos exija, pero tener la oportunidad de que podamos defendernos”.

Tras la fallida reunión con el intendente, se dirigieron a la municipalidad, donde también se vieron limitados a solamente dejar una carta, tras lo cual, el grupo se dispersó, aproximadamente a las 12,30 horas.