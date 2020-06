Más de un centenar de usuarios llegó a Gasco “para ver” sus boletas

Buena parte de ellos eran adultos mayores, quienes calificaron de necesaria la atención presencial.

“Armarse de paciencia” era la consigna de quienes llegaron a temprana hora de la mañana esperando una rápida atención en bancos y servicios del centro de Punta Arenas.

En las largas filas el distanciamiento social no existe, las líneas demarcatorias no están y la esperanza de una rápida atención parece más utopía que un derecho. Sin término medio, las cientos de personas se entregan al correr de los minutos entre conversación y celular. El diálogo permite advertir que “las deudas no perdonan”, “que los intereses son lapidarios” y que “el aumento en los valores se escapan de toda lógica”.

Ayer fue Gasco Magallanes el servicio que reabrió sus puertas. A las 10,30 horas eran más de 120 las personas que esperan ser atendidas en las oficinas de calle O’Higgins, en una fila que daba la vuelta por José Menéndez.

La intención de la compañía era destinar de 9 a 10,30 horas a la atención de adultos mayores, personas con movilidad reducida y embarazadas. Posterior a ello, se abriría a público en general.

No obstante, la alta demanda obligó a extender los horarios de atención.

“Yo llegué a las 9 y demoré una hora y media en ser atendido. Y eso que sólo vine por un trámite”, señaló a la salida de las oficinas José Bradasic.

Mientras tanto, Olga Bravo intentaba ver algún tipo de facilidad para su atención, considerando que porta su carné de incapacidad. “Llevo de la mañana haciendo fila. Vengo del banco y mañana tengo que ir al hospital. Esto no avanza nada y van dejando pasar de a una”, señaló mientras se incorporaba a la fila de atención especial.

“Estuve haciendo cola en Aguas Magallanes y ahora vengo para acá. Necesito ver mi boleta porque me subieron mucho y no sé cuántos meses me están cobrando”, dijo, por su parte, Ana Delia.

Similar situación era la de Ismenia Triviño, quien también quería aclarar el cobro de su cuenta: “Vengo a arreglar mi boleta, porque en otro lado no se puede. Pero esto avanza poquito porque van pasando de a uno. Imagínese, tenía que haber pasado al agua y también hay una tremenda cola”.

Atención presencial

Si bien la empresa llama a privilegiar sus canales remotos (sucursal virtual, call center, pago Unired y canales externos), los usuarios de la tercera edad coinciden en que “eso cuesta” y que la atención presencial es necesaria para conocer el detalle de los cobros.

Asimismo, expusieron la inquietud de qué sucederá cuando llueva, sobre todo considerando que buena parte de quienes realizan el trámite son adultos mayores.

Justamente, pensando en lo anterior es que el alcalde Claudio Radonich señaló que los servicios de alta demanda, al igual que las cajas de compensación que atiendan requerimientos de personas de la tercera edad, pueden requerir al municipio el uso de uno de los gimnasios bajo su administración. De esta manera se brindará protección, tanto en salud con recintos sanitizados, como para mitigar los efectos de las malas condiciones climáticas.