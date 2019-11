Más de un millar de personas mordidas por perros este 2019

Más de un millar de personas han experimentado mordeduras por perros en Magallanes al 30 de octubre de este año. Esto, de acuerdo con datos entregados por la secretaría regional ministerial de Salud que establece un leve aumento en los ataques caninos en comparación con el mismo período del año anterior donde se habían reportado 919 casos.

El registro involucra a personas que han llegado a un centro asistencial para solicitar atención médica en alguno de los servicios de urgencia de la comuna. La atención implica la curación de las heridas que causó el animal y generalmente se prescribe el esquema de vacunación ya que muchas veces las personas no son capaces de identificar al perro que los atacó o no saben si el can cuenta con el calendario de vacunación al día.

No todas las personas mordidas tienen indicación de vacuna. Si el animal mordedor es perro o gato, está sano, la persona mordida podría no requerir vacuna, de acuerdo a la evaluación médica. El esquema de vacunación post exposición incluye cinco dosis, la primera el día de la mordedura, a los 3, 7, 14 y 28 días. Desde la autoridad sanitaria insistieron en la necesidad de que las personas cumplan con el proceso de vacunación completo para no contraer la rabia, enfermedad que no tiene cura.

Los establecimientos de salud que atienden personas afectadas por mordeduras de animales, deben remitir a la seremi de Salud dentro de 24 horas desde dicha atención una ficha de “denuncia de accidentes por mordedura”, ya sea de forma física o por correo electrónico. La seremi de Salud al recibir la notificación de mordedura debe seguir los procedimientos establecidos en el Reglamento de Prevención de Rabia, que consiste en visitar el lugar donde ocurrió la mordedura y verificar que el perro tenga administrada la vacuna antirrábica.