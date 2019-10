Más del 50% de los alumnos de Medicina de la Umag vino a estudiar de otras regiones

El egreso de la primera generación de médicos formados en la Universidad de Magallanes en noviembre del próximo año, quienes tendrán que rendir el Eunacom, y la reacreditación de la carre-ra de Medicina son parte de los desafíos que deberá enfrentar esta casa de estudios superiores, donde hoy sueñan con la posibilidad de formar especialistas.

José Fernando Maripani Maripani, pro-rector de la Universidad de Magallanes, se refirió al trabajo realizado en la carrera de Medicina señalando que cada año los puntajes de ingreso se han ido superando.

“Este año la carrera de Medicina tuvo un corte de 717 puntos, que es un puntaje súper interesante y que está por sobre las expectativas que teníamos nosotros, al ser una universidad que estaba muy alejada del resto del país”, comentó el académico.

Explicó que, al estar tan lejos del resto del país, se pensó que no iban a llegar estudiantes de otras regiones y que éstos iban a preferir universidades más cercanas, pero más del 50% de los alumnos son de afuera de nuestra zona.

“Eso es muy inesperado porque siempre pensamos que íbamos a ser una carre-ra regional y, muy por el contrario, nos hemos convertido en una carrera que atrae a los alumnos del resto del país. Lo que es muy interesante para el desarrollo de Magallanes porque vienen y estudian en Magallanes, generan un arraigo y cariño por esta tierra y esperamos que muchos de ellos no sólo terminen su carrera de Medicina, sino que se queden ejerciendo o realicen alguna especialidad y vuelvan. En ese contexto, el balance es muy positivo”, dijo José Maripani

El académico explicó que están trabajando con el sexto año y que se estima que en noviembre de 2020 estaría egresando la pri-mera generación. Serían alrededor de diez alumnos los que completarían su ciclo, aunque siempre hay personas que se retrasan. En general, la deserción en la carrera de Medicina es baja porque ingresan muy buenos estudiantes, se explicó.

Frente a ello, el académico comentó que los jóvenes cuentan con un polo sanitario que ha ido creciendo. “Si uno mira el Hospital Clínico de Magallanes, está con mejores condiciones y posee más infraestructura que se pone al servicio de la comunidad”, comentó.

Explicó que, si bien cuentan con campos clíni-cos en el Hospital Clínico de Magallanes, los alumnos también se visitan centros de salud familiar y establecimientos de salud en localidades aisladas. “La formación también involucra el trabajo en zonas rurales. En este momento, la formación rural se está haciendo fundamentalmente en Porvenir y esperamos poder llegar a Puerto Williams”, dijo Maripani.

Explicó que como universidad han sostenido conversaciones con el gobernador Nelson Cárcamo, para plantearle esta inquietud y la autoridad estaba muy interesada en que alumnos pudieran ir a hacer su internado rural a ese lugar.

Los desafíos

El académico reconoció que el desafío más importante es que los alumnos que terminan deben rendir el Eunacom. “Después hay desafíos importantes en el largo plazo, pues debiéramos seguir aumentando la calidad de las carreras. Medicina se ha acreditado por tres años, que es lo máximo que puede acreditar una carrera sin alumnos egresados y, por lo tanto, se está en un nuevo proceso de acreditación, aunque en general nos ha ido bien y ahora contamos con la nueva infraestructura del Cadi, que entrega mayores posibilidades a los alumnos”, afirmó.

Hizo ver que éste es un modelo único en Chile y que quieren tratar enfermedades de gran prevalencia como la obesidad, pues la población chilena es la más obesa de Sudamérica y Magallanes es la región más obesa del país.

Dijo que buscan abordar problemas de salud que no se están atendiendo y que la idea no es competir ni con el Centro de Rehabilitación ni con el Hospital Clínico, sino que tomar áreas que no estén tratando.

“A mediano plazo, la región va a tener que pensar y el Hospital va a tener que cooperar en cómo se va a generar la formación de especialidad. No me cabe duda que, con el nivel de profesionales que tiene el hospital, que hay suficiente masa crítica para pensar en más de una especialidad y habrá que partir por alguna donde haya mayor necesidad. Es un trato social dentro del grupo de médicos que tendrían que colaborar con esto, porque sin ellos no podemos hacerlo”, fina-

lizó.