Matii Kidd, con sólo 11 años ya brilla en el Freestyle

Ya tiene 12 mil seguidores en Instagram “Tengo baja la estatura, pero alta la escritura”, así se define este promisorio artista que con el apoyo del exponente local Pailita, inicia su carrera en el mundo de la música urbana, con letras ágiles, que dan cuenta de la realidad que vive

“El Matii es un grande, va a cumplir todos los sueños que se proponga”, así resume el exponente regional del Freestyle escrito, Pailita, a Matías Torres, un niño que con 11 años recién cumplidos, ya se abre camino de forma arrolladora en el mundo de la música urbana y el rap. En poco tiempo pasó a quererlo como a un hermano menor, porque vio en él, determinación y talento.

“Al Matii lo conocí hace tres meses, fue una vez que me habló porque gracias a Dios y al apoyo de mi familia, la gente ya me ha reconocido como artista en Punta Arenas y el resto del país. Y cuando lo conocí tenía solamente 500 seguidores y me habló para que lo ayude en una canción, para un concurso de nuevos talentos que estábamos haciendo. Yo no soy mucho de ver los mensajes, porque me habla mucha gente y no me meto mucho a las redes sociales, sólo cuando debo. Un día entré y justo me habló el Matii, y me tocó el corazón”, relata Pailita sobre cómo conoció al talentoso niño.

Así, no pasó mucho para que Matías Torres pasara a ser Matii Kidd y, con la producción de Pailita, comenzó a publicar canciones que rápidamente se expandieron gracias a las bondades del Internet. Y con consecuencias casi inmediatas, porque actualmente, Matii ya tiene más de 12 mil seguidores en Instagram, donde transmite en vivo y promociona sus trabajos, lo que ha llamado la atención en el mundo del Freestyle escrito.

“Me comprometí a ayudarlo y estar con él, y gracias a Dios, la gente lo ha acogido muy bien y apoyado harto. Dios sabe por qué hace las cosas y la vida también, por qué nos juntó; él es como mi hermanito chico, lo amo un montón, lo cuido y siempre trato de inculcarle cosas buenas, porque pasé por cosas malas cuando chico y no me gustaría que las pasara él, así que lo estamos cuidando para que salga adelante. Es tremenda persona, valora mucho las cosas que uno hace por él, muy agradecido y eso me encanta. Aparte que viene de una familia parecida a la que vengo yo, de la misma clase, y yo sé que él va a ser grande, va a marcar huella en Punta Arenas, que es lo que queremos todos, dejar huella y salir a Santiago, donde está todo el movimiento. Yo ahora me voy a Santiago en septiembre y ojalá él pueda irse, obviamente terminando primero sus estudios, que es más importante que cualquier cosa ”, explicó Pailita.

Energía desbordante

Matii está muy entusiasmado con su promisoria carrera. Prácticamente todos los días inicia transmisiones en vivo por Instagram, donde improvisa algunos versos e interactúa con otros exponentes del género, aprendiendo de cada uno de ellos.

Hace pocos días cumplió 11 años y su torta fue una imagen de él, junto a un micrófono, como la portada de un disco. “Yo con esto del free llevo casi cuatro meses. Lo primero que me llamó la atención fue cómo se expresaban, ¿sabe? Pailita me ayuda con las letras, grabamos. Hemos hecho videos, también hicimos dos free juntos. Hay harta gente que quiere comenzar con esto y comparto sus temas, porque siempre hay que ser humilde. Hay gente que me pide que lo siga, y no tengo ningún problema”, parte comentando Matii, que publica los videos en el canal de Youtube de Pailita, mientras trabaja para tener su propio espacio para mostrar su talento y actitud.

En Instagram ha podido conocer a artistas de todo el país y se ha ganado seguidores dentro del ambiente del Freestyle. Su compañero Pailita indica que “aunque es estilo libre, a nosotros no nos gusta improvisar. Lo que hacemos es escoger un instrumental o un beat, escribimos algo, y después lo grabamos, primero en audio. Después lo escuchamos hartas veces, lo aprendemos y de ahí lo grabamos en video”.

En cuanto a las temáticas que aborda en sus letras, lo principal es la actitud, la que se ve reflejada en “Tengo baja la estatura, pero alta la escritura”, que es casi su declaración de principios. “En otro free hablamos que no se le pegue a la mujer”, recordó, lo que echa por tierra ciertos prejuicios que hay en torno a este estilo, que lo sindican de violento. “Me han enseñado que no hable de armas ni esas cosas”.

Pero al tener solamente 11 años, reconoce que aún le falta mucho para ser un artista consagrado. “Todavía no, trato de verlo como una expresión mía más que una carrera, lo disfruto harto”, concluye Matii Kidd, que cuenta con el apoyo de su familia y de sus amigos, y obviamente, de su “hermano”, Pailita.